58–Jähriger mit drei Promille unterwegs

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 58 Jahre alter Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagnachmittag in der Laizer Straße gestoppt haben. Bei einem Alkoholvortest brachte es der Mann laut Polizeibericht auf über drei Promille. Er musste seinen Wagen stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde noch vor Ort einbehalten. Den 58–Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.