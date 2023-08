Sigmaringen

55–Jährige ohne Führerschein rempelt beim Parken

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss eine 55–Jährige rechnen, die am Donnerstagvormittag in Sigmaringen beim Ausparken mit ihrem Auto gegen einen anderen Wagen gestoßen ist. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen nahmen den vermeintlichen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz in der Hohenzollernstraße auf, konnten dabei jedoch keinen Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen feststellen.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 15:15 Von: sz