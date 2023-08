5000 Euro für Donum Vitae

Über eine großzügige Spende können sich die Verantwortlichen des donum vitae Regionalverbands Hohenzollern freuen. Anton Wagner, der Vorsitzende des Stiftungsvorstands der Hertha–Linde–Kiehl–Stiftung mit Sitz in Winterlingen, überbrachte zusammen mit seiner Stellvertreterin Marlene Franke einen Scheck in Höhe von 5000 Euro (Foto: Donum Vitae). Martin Bösch, Vorsitzender des Regionalverbands, hatte zuvor zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Susanne Scham und Christa Schlegel sowie den Beraterinnen Ingrid Weinmann, Angélique Rieken–Grom und Rabea Weisschuh, sowie der Verwaltungsmitarbeiterin Katharina Jakob über die vielfältigen Aufgaben informiert, die die Beraterinnen in Sigmaringen, Bad Saulgau und Hechingen bewältigen. Im Bild (von links nach rechts): Ingrid Weinmann, Martin Bösch, Anton Wagner, Marlene Franke, Christa Schlegel, Rabea Weisschuh und Katharina Jakob.