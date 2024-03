Vor 50 Jahren hat sich selbstständige Gemeinde Jungnau der Nachbarstadt Sigmaringen angeschlossen. Die sogenannte Eingemeindung war in der 660 Einwohner zählenden Ortschaft eigentlich nie umstritten. 81,4 Prozent der Jungnauer Bürger stimmten vor dem Zusammenschluss 1974 für Sigmaringen, 15,1 Prozent für Veringenstadt. Franz Kramer war damals Mitglied des Jungnauer Gemeinderats und später Ortsvorsteher. Zusammen mit seinem Nachfolger Anton Fetscher analysiert er, ob sich die Erwartungen des damaligen Eingemeindungsvertrags erfüllt haben.

Warum die Jungnauer offen für den Zusammenschluss mit Sigmaringen waren...

„Wir hatten nie den Eindruck, dass wir untergebuttert werden“, sagt der frühere Ortsvorsteher Franz Kramer, der zum Zeitpunkt der Hochzeit mit Sigmaringen Mitte 30 war. Die politisch Verantwortlichen in Jungnau seien der Verlockung widerstanden, „möglichst viel Geld für Jungnau herauszuschlagen“, wie es Kramer ausdrückt. Man habe das Notwendige beantragt - nicht mehr und nicht weniger.

Wie die Jungnauer zu ihrer Sporthalle kamen...

Unter §20 des Eingemeindungsvertrags ist ausgeführt, wie beim Sporthallenbau zu verfahren ist. Zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt sollte die Sporthalle gebaut werden. Jungnau kam vor 50 Jahren nicht mit leeren Händen. Ein zuteilungsreifer Bausparvertrag in Höhe von 200.000 DM wurde in die Ehe eingebracht. Auf einen damaligen Wunsch, eine Kegelbahn samt Gaststätte in die Halle zu integrieren, wurde verzichtet. „Wenn wir auf die Kegelbahn beharrt hätten, hätte sich die Umsetzung verzögert. So ging es wahnsinnig schnell“, erinnert sich der 86-jährige Franz Kramer. Mit der Arbeiterwohlfahrt einigte sich die Stadt nicht, weshalb die Sporthalle in Eigenregie gebaut wurde. Kramers Erinnerung nach kostete die Mehrzweckhalle 1,4 Millionen Mark. Sigmaringen hatte zum Jungnauer Bausparvertag also eine ordentliche Summe obendrauf gelegt.

Warum es bis heute keine Leichenhalle gibt...

Innerhalb von vier Jahren soll eine Leichenhalle gebaut werden, vereinbarten beide Seiten in den 1970er-Jahren. Doch umgesetzt worden ist dieses Vorhaben nie. „Es wäre wohl die teuerste Leichenhalle Baden-Württembergs geworden“, mutmaßen Anton Fetscher und Franz Kramer, denn umgerechnet auf die etwa ein halbes Dutzend Beerdigungen, die in dem Ortsteil pro Jahr gezählt werden, wäre die Investition in einem ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis gestanden.

Eigentlich wünschten sich die Jungnauer eine Leichenhalle, doch daraus ist nichts geworden. Vor dem Friedhof gibt es nun einen Andachtsplatz. (Foto: Michael Hescheler )

Immer wieder habe es von Bürgerseite Nachfragen nach der Leichenhalle gegeben. Erst als Wolfgang Gerstner in den 1990er-Jahren Bürgermeister wurde, fanden die politisch Verantwortlichen eine Lösung: Der am Friedhof vorbeiführende Gemeindeverbindungsweg wurde verlegt und der Platz um die Linde umgestaltet.

Wie Jungnau heute in Sigmaringen vertreten ist...

Im Gemeinderat sind der Ortschaft zwei Sitze garantiert. Die aktuellen Jungnauer Gemeinderäte sind: Ortsvorsteher Anton Fetscher (CDU) und Jürgen Henzler (Freie Wähler). Im Jungnauer Ortschaftsrat beraten sieben Mitglieder die Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen. Der Ortschaftsrat hat ein Vorschlagsrecht, die letztliche Entscheidung liegt beim Gemeinderat. Das frei verfügbare Budget des Ortsvorstehers, das hauptsächlich für den Seniorenausflug ausgegeben werde, liegt bei jährlich 1500 Euro. Vor der Euro-Einführung waren 1500 Mark angesetzt.

Warum es bis heute ein Rathaus und eine Gemeindeverwaltung gibt...

„Wir sind hier das Bürgerbüro“, sagt Ortsvorsteher Anton Fetscher. Von Montag bis Freitag ist die Jungnauer Ortschaftsverwaltung stundenweise geöffnet, pro Woche ist Mitarbeiterin Marianne Sammet 14 Stunden für die Bürger da. Wer Gelbe Säcke braucht, einen Gegenstand im Fundamt sucht, sich an-, ab- oder ummelden möchte, der ist in der Ortschaftsverwaltung richtig. Beim Thema Personalausweis muss sie passen, weil ihr die Technik dazu fehlt.

Sprechen über den Jungnauer Zusammenschluss mit Sigmaringen: Ortsvorsteher Anton Fetscher (links) und sein Vorgänger Franz Kramer. (Foto: Michael Hescheler )

Doch das Jungnauer Rathaus ist mehr als ein Bürgerbüro: Die Schlüsselbücher für die Schlossgartenhalle oder die anderen öffentlichen Einrichtungen werden dort geführt, wer in der Hummelbühlhütte feiern möchte, der erfährt im Rathaus, wann sie zu haben ist. Über der Eingangstüre des Bürgerbüros weist ein Emailleschild auf vergangene Zeiten hin. „Bürgermeisteramt“ steht darauf geschrieben. „Das Schild behalten wir“, sagt der Ortsvorsteher schmunzelnd.