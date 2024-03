Matthias Weber übernimmt zum 1. August den Posten des Schulleiters am Gymnasium der Liebfrauenschule von Gerald Eisen. Außerdem wird er neben Manfred Engler Gesamtleiter der Schule.

Weber kommt von der Ludwig-Erhard-Schule

Weber ist 45 Jahre alt und wohnt in Scheer. Seit acht Jahren ist er Abteilungsleiter an der Ludwig-Erhard-Schule im Bereich der kaufmännischen Schule und im Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO).

Matthias Weber übernimmt am ersten August das Amt von Gerald Eisen. (Foto: Julia Brunner )

„Ich habe mir immer gesagt, wenn ich Schulleiter werde, dann muss das eine Stelle sein, die für mich eine gewisse Sinnhaftigkeit hat“, sagt Weber. Insgesamt vier Monate dauerte der Prozess von der Bewerbung bis zur Zusage an der Liebfrauenschule. Am Mittwoch, 20. März, habe Weber die Zusage für das Amt des Schulleiters erhalten, zwei Tage später wurde die Nachricht offiziell verkündet.

Weber nennt zwei wesentliche Bausteine, die er begleiten und weiterentwickeln will: Ab dem kommenden Schuljahr soll ein stiftungsweites Projekt in Kooperation mit Microsoft gestartet werden. „KI Horizon“ soll die Schüler im Umgang mit künstlicher Intelligenz schulen und fördern.

Ich will das Feuer weitertragen und nicht die Asche hüten. Matthias Weber

Außerdem will er den Arbeitsgemeinschaftsbereich, umgangssprachlich AG, stärken. „Ich will das Feuer weitertragen und nicht die Asche hüten“, so Weber. Ab dem kommenden Schuljahr wird er für die etwa 550 Schüler und 43 Lehrkräfte am Gymnasium verantwortlich sein.

Vorgänger Eisen geht in den Ruhestand

Sein Vorgänger Eisen freut sich schon auf den Ruhestand. Er will vorerst weiterhin die Betreuung von etwa 20 ukrainischen Flüchtlingskinder im Fach Mathematik weiter übernehmen. „Das Lehrersein hat mir immer sehr viel Spaß gemacht“, sagt Eisen. Er war 20 Jahre Schulleiter an der Liebfrauenschule, davor drei Jahre stellvertretender Schulleiter und insgesamt 30 Jahre an der Schule tätig.

Die offizielle Verabschiedung von Eisen findet am 19. Juli voraussichtlich um 14 Uhr statt. Am selben Tag wird Weber als Schulleiter in sein Amt eingeführt. Die schulinterne Verabschiedung von Eisen ist am darauffolgenden Tag im Rahmen des Schulfests geplant.