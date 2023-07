Sigmaringen

42 Erzieherinnen und Erzieher erhalten staatliche Anerkennung

Sigmaringen / Lesedauer: 2 min

Die Absolventinnen und Absolventen freuen sich über die staatliche Anerkennung als Erzieherin und als Erzieher. (Foto: Bertha-Benz-Schule )

In diesem Jahr erhielten an der Fachschule für Sozialpädagogik der Bertha–Benz–Schule 38 Frauen und vier Männer ihre staatliche Anerkennung als Erzieherinnen und Erzieher und ihren Titel „Bachelor Professional in Sozialwesen“. Die festliche Zeugnisübergabe fand im Restaurant Südsee 3 in Rulfingen statt.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 09:52 Von: sz