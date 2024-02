Einmal laufen reicht nicht. Als Daniela Maier den Kofferraum ihres Volkswagens öffnet, spannt sie direkt Pfarrer Matthias Ströhle ein, damit er tragen hilft. Es geht um Kuchen.

Fünf hat Maier an diesem Montag dabei, doch es waren schon mehr. Die 54-jährige Arzthelferin aus Inzigkofen hat sich entschieden, die Vesperkirche in Sigmaringen mit süßem Gebäck zu versorgen - wodurch sie ihr Hobby exzessiv ausüben kann.

40 Sorten Plätzchen im Advent

Angefangen hat ihre Liebe zum Backen schon vor Jahrzehnten. Als Jugendliche habe sie sich in ihrem Elternhaus schon ums Weihnachtsgebäck gekümmert und macht das bis heute. Dabei kommen auch mal 40 Sorten Plätzchen heraus, sagt sie schmunzelnd und fügt an: „Mein Mann hält das noch aus, auch wenn er sagt, irgendwann reicht’s.“

Das ist die Vesperkirche in Sigmaringen Die Vesperkirche in Sigmaringen ist ein gemeinsames Mittagessen, das zum dritten Mal kostenlos und spendenbasiert über 13 Tage lang seit 18. Februar im evangelischen Gemeindehaus angeboten wird. Dahinter stecken die Evangelischen Kirchengemeinde und die Johannes- Ziegler-Stiftung. Zusätzlich gibt es ein Begleitprogramm mit Musik und Gottesdiensten. Die Idee zur Vesperkirche entstand 1995 in Stuttgart, die in den Wintermonaten zeitlich befristet in mehr als 70 überwiegend evangelischen Kirchengemeinden abgehalten wird.

Es ist auch ein Mann, der sie auf die Idee bringt, die Vesperkirche zu unterstützen, allerdings nicht ihr Ehemann, sondern ihr Vater. Der habe seiner Tochter im vergangenen Jahr von der Veranstaltungsreihe erzählt, woraufhin sie ihn zum Mittagessen begleitete.

Weil Maier gerne backt, habe sie am Abend zuvor vier Mamorkuchen gemacht und mitgebracht. In der Woche danach waren es schon sechs Buttercremetorten, verziert mit dem Logo der Vesperkirche.

Küchenmaschine als wichtiger Helfer

Weil das so gut angekommen ist, sei ihr Vater auch dieses Jahr wieder angesprochen worden, ob sie nicht wieder backen wolle - gesagt, getan. In diesem Jahr hat Maier schon 40 Kuchen und Torten für die Vesperkirche vorbeigebracht. Darunter waren Linzertorten, Apfelkuchen, Beerentorten, Bananenkuchen und ein Käsekuchen, wobei sie lachend anfügt: „Irgendwann wiederholt es sich schon.“

Hilfreich sei die große Küchenmaschine, durch die sich schnell kiloweise Teig anfertigen lasse - weniger Arbeit, als stundenlang selbst zu kneten. Nur die Tortenböden macht sie nicht selbst, die kauft sie bei der Bäckerei, um den Aufwand zu reduzieren, gibt Maier zu.

Elf Stunden Arbeit an einem Tag

Der ist enorm: Am Wochenende habe sie von 9 bis 20 Uhr in der Küche gestanden, kleinere Pausen inbegriffen. Aber Maier zieht daraus ihre Energie, sagt sie: „Backen ist meine Therapie.“ Dabei sei ihr egal, ob es Kuchen oder Torten werden - sie mag beides, am liebsten klassische Rezepte. Nur Rosinen sollten nicht rein, fügt sie an.

Dass die Backwaren jetzt auch noch einem guten Zweck zukommen, freut die dreifache Mutter und vierfache Oma umso mehr. „Es tut richtig gut, dass alles abgenommen wird. Normalerweise, wenn ich den Kuchen nicht verteilt bekomme, landet er schlimmstenfalls im Müll.“

Kühlschrank würde helfen

Das sei nicht Sinn und Zweck. Deshalb wünscht sie sich fürs nächste Jahr, in dem sie auch wieder für die Vesperkirche backen möchte, einen Kühlschrank für die Torten. Sie hofft, dass der gestellt werden kann. Doch auch so frönt sie weiter ihrer Leidenschaft für Süßes, und zwar nicht mehr nur in der Weihnachtszeit.