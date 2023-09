40 Möglichkeiten, um beruflich Fuß zu fassen

„Es geht heute um ein wichtiges Thema ‐ eure Zukunft“! Mit diesen Worten hat Bernhard Kräußlich, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung des Landkreises Sigmaringen (WIS GmbH) die Bildungsmesse „Visionen ‐ Wege nach der Hochschulreife“ eröffnet. Nach langer, pandemiebedingter Pause konnte die Messe nun wieder stattfinden.

Die Veranstaltung wird traditionell von der WIS GmbH ‐ in Kooperation mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ‐ organisiert. Mehr als 800 potenzielle Auszubildende und Studierende aus den Oberstufen der Gymnasien und Berufsfachschulen im Landkreis Sigmaringen, konnten sich bei 40 Ausstellern über Berufschancen und Studienmöglichkeiten informieren. Flankiert wurde die Bildungsmesse von kurzen Vorträgen von der IHK Bodensee-Oberschwaben, der Handwerkskammer Reutlingen und der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Innerhalb dieser Vorträge haben die Jugendlichen einen Überblick über die individuelle Ausbildungs- und Studienwahl in der Region erhalten sowie Tipps für eine erfolgreiche Berufs- oder Studiengangs-Orientierung bekommen. Dieses Konzept ist in der Region einzigartig.

Die Jugendlichen können heutzutage aus einer Vielzahl von Angeboten wählen. Es gibt 325 anerkannte Ausbildungsberufe, davon 130 im Handwerk. Außerdem gibt es über 20.000 verschiedene Studiengänge an über 400 Hochschulen in Deutschland. Da einen Durchblick zu bekommen, kann herausfordernd sein. Genau hier setzt die Bildungsmesse „Visionen“ an und soll die nötige Orientierung vermitteln.

Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen auch einen Blick auf die Website zur Bildungsmesse unter www.bildungsmesse-sig.de zu werfen. Dort gibt es weitere Tipps zu Bewerbung und Lebenslauf. Außerdem kann das Journal zur Veranstaltung heruntergeladen werden.