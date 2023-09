33–Jähriger mit 1,5 Promille gestoppt

Rund 1,5 Promille hatte ein 33–jähriger Autofahrer, als er am Sonntagabend in der Hauptstraße in eine Verkehrskontrolle geraten ist. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen stoppten den alkoholisierten Mann und führten mit ihm einen Alkoholvortest durch. Wie die Polizei mitteilt, musste der 33–Jährige in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.