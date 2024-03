270 Studienanfänger an der Hochschule

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist am Montag mit 270 Studienanfängerinnen und -anfängern ins Sommersemester 2024 gestartet - das entspricht einem leichten Plus im Vergleich zum Vorjahr, wie die Hochschule mitteilt. Insgesamt beginnen 143 der Erst- und Neueinschreiberinnen und -einschreiber ein Bachelor- und 127 ein aufbauendes Masterstudium.

Die offiziellen Willkommensveranstaltungen für die Erstsemester fanden nacheinander in den jeweils größten Hörsälen in Sigmaringen und Albstadt statt. Rektorin Ingeborg Mühldorfer bat die jungen Menschen zu notieren, mit welchem Ziel sie studieren. „Es ist sehr wichtig, sich das bewusst zu machen“, sagte sie. „Anders als in der Schule haben Sie mit der Wahl Ihres Studienfachs eine bewusste eigene Entscheidung getroffen.“ Es könne im Leben zwar passieren, dass man seine Ziele anpassen müsse, „aber das tun Sie nur für sich. Sie müssen und werden Ihren eigenen Weg finden“.

Am Nachmittag fanden an beiden Hochschulstandorten Willkommensevents statt, bei denen sich die Erstsemester, aber auch alle anderen Studierenden in zwangloser Atmosphäre kennenlernen konnten. Organisiert hatten das Ganze die Arbeitsgruppe Hochschulattraktivität, die Verfasste Studierendenschaft und die Studenteninitiative Albstadt (SIA). Anschließende Partys in beiden Studentenkneipen rundeten den Tag ab.