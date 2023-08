25.000 Euro für Kinder in Not

Gleich zwei Jubiläen waren beim Benefiz–Golfturnier auf dem Sigmaringer Golfplatz angesagt. Zum einen war es das 20. Turnier dieser Art und zum anderen feiert der Lions Club Sigmaringen in diesem Jahr sein 50–jähriges Bestehen.

Durch das enorme Engagement beider Clubs und der Hilfsbereitschaft zahlreicher Sponsoren, Spender und Golfspieler konnte in diesem Jahr die Rekordsumme von 25.000 Euro eingebracht und an drei Organisationen übergeben werden, die für Kinder in Not eintreten: der Deutsche Kinderschutzbund mit seiner Anlaufstelle für Kinder nach sexualisierter Gewalt, der ambulante Kinderhospizdienst der Malteser für den Landkreis Sigmaringen und der ambulante Kinderhospizdienst „Amalie“ für die Landkreise Ravensburg und Bodensee.

Bei leichtem Regen machten sich am Samstagmorgen über 50 Golfspieler aus Nah und Fern — sogar aus Kanada — mit Kanonenstart auf den Weg über 18 Bahnen, und nach kurzer Zeit ließ auch der Himmel die Veranstaltung nicht mehr im Regen stehen. An Bahn 13, dem Abschlag über ein Tal auf das Plateaugrün konnte jeder darauf wetten, das Grün mit dem ersten Schlag zu erreichen. Da auch die, denen das gelang, Einsatz und Gewinn spendeten, konnten hier nochmals über 200 Euro für den guten Zweck hinzugewonnen werden.

Zur Scheckübergabe an die begünstigten Institutionen unterstrichen Golfclub Präsident Hubert Hug und Lions Vize–Präsident Wilhelm Stöcker die enorme Bedeutung der drei unterstützten Institutionen für die psychosoziale Hilfe für Kinder in Not und konnten auch Gisela Bosch als Repräsentantin der Reinhold–Beitlich–Stiftung willkommen heißen. Die Stiftung hatte allein schon 15.000 Euro zur Gesamtsumme beigesteuert. Die Vertreterinnen des Kinderschutzbundes, Frau Storkenmaier und Frau Meindl–Barking, für die Malteser Frau Reichegger und für den Kinderhospizdienst „Amalie“ Frau Kommritz und Frau Wirth, stellten kurz ihre Arbeit in den Organisationen dar und nahmen die Schecks entgegen.

Bei der abschließenden Abendveranstaltung wurden dann die sportlichen Resultate verkündet, die Sieger geehrt und mit attraktiven Preisen aus dem Portfolio der Turniersponsoren belohnt. So gab es unter anderem Eintrittskarten zur Jubiläums–Gala des Lions–Clubs im Oktober in Bad Saulgau zu gewinnen.

Sieger in den einzelnen Wertungsklassen waren: Brutto Damen: Ella Wolf vor Denise Reisch; Brutto Herren: Reinhold Gebhard vor Franz Hilzinger; Netto A: Denise Reisch; Netto B: Franz Hilzinger; Netto C: Ursula Hug; Netto D: Helmut Kennerknecht–

Durch die Summe von 25.000 € wurde nicht nur ein neuer Rekord in der Geschichte dieses Golftturniers aufgestellt, sondern auch bereits die Hälfte des im Jubiläumsjahr angestrebten Spendenvolumens der Lions erreicht. Zudem wird der Golfclub Sigmaringen im September einen Erlebnistag für Kinder des Kinderhospizdienstes „Amalie“ auf der Golfanlage ausrichten.