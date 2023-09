22–Jährige fällt auf Betrüger rein

Opfer von Computer–Betrügern ist in der vergangenen Woche eine 22–Jährige geworden. Wie die Polizei mitteilt, sendeten die Täter der jungen Frau eine Warnmeldung, angeblich von Microsoft, auf den Laptop und forderten sie darin auf, mit dem vermeintlichen Kundendienst unter der angezeigten Erreichbarkeit Kontakt aufzunehmen. Später brachten die Täter die 22–Jährige dazu, ihnen einen Fernzugriff auf ihr Gerät zu erlauben und forderten sie weiter dazu auf, sich in ihrem Online–Banking einzuloggen. In der Folge tätigten die Betrüger rund ein Dutzend Überweisungen von ihrem Konto. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 1600 Euro. Die Polizei warnt weiterhin eindringlich vor den vielfältigen Maschen der Betrüger.