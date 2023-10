Eine 21-jährige Frau ist am Mittwoch gegen 6.15 Uhr auf der Bundesstraße 463 aufgrund von Kreislaufproblemen mit ihrem Opel verunglückt. Die Frau war bei der Fürstenhöhe in Richtung Sigmaringen unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam. Andere Autos waren nicht in den Unfall verwickelt.

Der Rettungsdienst brachte die junge Frau zur Untersuchung ins Krankenhaus, den derzeitigen Erkenntnissen zufolge blieb sie aber unverletzt, teilt die Polizei mit. Etwa eine Stunde lang blieb die Bundesstraße halbseitig gesperrt, der Verkehr wurde von der Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der Opel wurde von einem Abschleppdienst geborgen, Sachschaden entstand nach Polizeiangaben nicht.