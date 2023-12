19 Ehrenamtliche nehmen ihre „Juleica“ in Empfang

Mit Unterstützung des Kreisjugendrings und des Landkreises Sigmaringen haben sich 19 neue Leitungskräfte für die ehrenamtliche Beschäftigung in der Jugendarbeit qualifiziert: Mit dem erfolgreichen Abschluss des entsprechenden Kurses erwarben sie alle die Jugendleiter-Card „Juleica“. Wie die Mitarbeiter des Landratsamts schreiben nahmen sie ihre Urkunden in der altehrwürdigen Kapelle des Landratsamts aus den Händen von Hubert Schatz, Leiter des Fachbereichs Jugend, in Empfang.

Die neuen Leitungskräfte engagieren sich in ganz unterschiedlichen Vereinen und Institutionen - vom Schulförderverein und der Feuerwehr über die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und einen Sportkegelclub bis hin zu einem Fanfarenzug und einer Seelsorgeeinheit. Die Inhalte, die im Kurs vermittelt wurden, waren an die praktische Vereinsarbeit angelehnt, enthielten aber auch theoretische Informationen zum Thema Jugendschutz. Aufsichtspflicht, der Umgang mit Rauschmitteln und Finanzierungsmöglichkeiten waren weitere Inhalte der Qualifikation.

Zu den praktischen Inhalten gehörten Themen wie Gruppenpädagogik, Projektarbeit, Medien in der Jugendarbeit, Netzwerkarbeit, Gesellschaft und Jugend und ein ganzer Tag mit Spielideen. Der Kurs war geprägt von konstruktivem Miteinander in angenehmer Atmosphäre. Hubert Schatz dankte den neuen Jugendleiterinnen und Jugendleitern für ihr Engagement im Ehrenamt und wünschte ihnen viel Erfolg und Freude bei der Jugendarbeit in den Vereinen.