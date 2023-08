Sigmaringen

140 neue Fahrgemeinschaften auf der Pendler–Plattform

Sigmaringen / Lesedauer: 2 min

Vier Monate nach der Einführung im Landkreis Sigmaringen zahlt sich der Einsatz der Pendler-Plattform „Pendla“ bereits aus: 1200 Nutzerinnen und Nutzer haben sich für das Online-Angebot registriert. (Foto: Landkreis Sigmaringen )

Vier Monate nach Einführung der Pendler–Plattform „Pendla“ zieht der Landkreis Sigmaringen ein positives Fazit: 1200 Nutzerinnen und Nutzer haben sich für das Online–Angebot registriert, das Fahrgemeinschaften entlang der Route zum Arbeitsplatz vermittelt. Auf diesem Weg sind in den vergangenen Monaten bereits 140 feste Fahrgemeinschaften entstanden — was nach einer ersten Einschätzung des Landratsamts auf großen Zuspruch in der Bevölkerung schließen lässt.

