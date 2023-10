Eine Frau soll beim Spaziergang mit ihrem jungen Rottweiler einen 13-Jahre alten Mischlingshund getreten haben, wobei dieser vor Ort starb. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Mittleren Straße in Sigmaringen.

Mischling soll nach jungem Hund geschnappt haben

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war eine der Beteiligten mit ihrem Rottweiler beim Spazierengehen, als ein kleiner Chihuaua-Dackel-Mischling aus einem Haus heraus gerannt kam und nach dem jungen Hund geschnappt haben soll.

Als sich die Spaziergängerin in der Leine verhangen hatte, soll sie nach dem 13 Jahre alten Hund getreten haben. Dieser verstarb noch vor Ort. In einem ersten Streitgespräch soll dann der Sohn der Mischling-Halterin die Passantin verbal bedroht haben. Die hinzugerufenen Beamten schlichteten vor Ort und leiteten Verfahren wegen Sachbeschädigung und Bedrohung ein.