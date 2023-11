10. Storzinger Rocknacht

Zum zehnten Mal veranstaltet die Dorfgemeinschaft Storzingen die Rocknacht. Das Konzert findet am Samstag, 25. November, 20 Uhr in Storzingen in der Weckensteinhalle statt.

Was anfangs als ein einzelnes Konzert geplant war, hat sich laut Veranstalter nun schon fast etabliert. Den Anfang macht „Marcol“, ursprünglich als Stettener Schülerband gegründet, haben sie sich nun schon Jahrzehnte gehalten. Schwäbischer Dialektrock gepaart mit kritischen Texten zeichnen die fünf Jungs von „Macrol“ aus.

Die zweite Band des Abends ist „Rhythm & Blues Syndikate“ aus Stuttgart. Auch diese vier Herren waren 2018 schon bei zu Gast. Mit ihrer Mischung von Blues, Rock und Soul und die Art wie sie diese zelebrieren, sind sie vielen Gästen bestimmt noch in bester Erinnerung, heißt es in der Mitteilung. Von John Lennon, Stones, Deep Purple, Santana, Cream, Bob Marley aber auch Nazareth, Chuck Berry und vielen anderen mehr reicht ihr Repertoire.

Der Eintritt beträgt 17 Euro Vorverkauf bei Getränke Nolle in Stetten a.k.m oder auch unter Telefon 0170/3524464. Weiter Infos unter www.Storzingen.de oder www.rbsyndicate.de