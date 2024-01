1,1 Millionen Euro für inklusive Bauprojekte

Das Land Baden-Württemberg fördert Projekte im Landkreis Sigmaringen mit mehr als 1,1 Millionen Euro für mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. „Unser Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen das gleiche selbstbestimmte Leben wie Menschen ohne Behinderungen zu ermöglichen. Dafür setzen wir uns gezielt für bedarfsgerechtes, gemeindenahes Wohnen und inklusives Arbeiten ein“, sagt Andrea Bogner-Unden von den Grünen in einer Pressemitteilung.

Die OWB Wohnheime Einrichtungen Ambulante Dienst erhält für zwei Projekte im Landkreis Sigmaringen eine Fördersumme in Höhe von insgesamt 363.420 Euro. Die Einrichtung des „Förder- und Betreuungsbereichs im Wachtelhau Sigmaringen“ profitiert für den Neubau mit 308.117 Euro und für den Neubau des innovativen inklusiven Anteils mit 55.303 Euro Zuschüssen vom Land Baden-Württemberg. Die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach erhält zur Modernisierung der Einrichtung „Wohnen Casa Odilia“ in Herdwangen-Schönach Landes- und Ausgleichsabgabemittel in Höhe von insgesamt 775.146 Euro.

Im Rahmen des Förderprogramms hat die Landesregierung im Jahr 2023 insgesamt 18 Millionen Euro für elf weitere Projekte in Baden-Württemberg investiert, um den Bau von Behinderteneinrichtungen voranzutreiben. Gemeindenahes Wohnen und die Verwirklichung von Inklusionsvorhaben stünden dabei im Fokus. Die geförderten Behinderteneinrichtungen tragen dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen besser in die Gesellschaft integriert werden können und ein unabhängigeres Leben führen können.