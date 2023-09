Sieben neue Lehrer*innen sind mit dem Kollegium der Bertha–Benz–Schule ins Schuljahr 2023/24 gestartet. Ins Team der Fachschule für Sozialpädagogik steigen drei neue Lehrer*innen ein. Nicole Schmidt–Rüdt ist in der Praxisbetreuung der Erzieher*innen im Einsatz. Andrea Storrer kommt mit den Fächern Sozialpädagogik und Pädagogik/ Psychologie und Annekatrin Engelfried unterrichtet Sozialpädagogik sowie Spanisch im beruflichen Gymnasium.

Mit den Fächern katholische Religion und Spanisch wird Angela Langhorst–Stein in mehreren Schularten im Einsatz sein. Nach dem Abschluss ihres Referendariats starten drei Lehrer*innen in den Schuldienst in der Bertha–Benz–Schule. Justine Krespach unterrichtet Informationstechnik und Mathematik, Felix Oehler Fertigungs– und KFZ–Technik und Marina Vischer Englisch und Geschichte mit Gemeinschaftskunde.