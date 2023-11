SGM Alb-Lauchert Jugendausflug

Am vergangenen Samstag besuchten die F-,E- und D-Jugendmannschaften der Lauchertkicker das Ligaspiel der Regionalliga Südwest Stuttgarter Kickers gegen die Kickers Offenbach.

Mit einem vollen Bus sowie Privatautos fuhren insgesamt ca. 70 SGM'ler vom Stadion Gammertingen nach Stuttgart in die Landeshauptstadt auf die Waldau, bei einem spannenden Spiel konnten die Blauen mit einem 1: 0 Sieg die Tabellenführung behaupten.

Nach dem Spiel wurden unsere Kids von den Spielern abgeklatscht und die Kinder bekamen Autogramme. Voller Stolz trat man die Heimreise nach Gammertingen an, wo die Kinder im Anschluss von der Pizzeria Da Daniele in Gammertingen zum Pizzaessen eingeladen wurden. Die Kinder möchten sich hierfür nochmal herzlich bedanken, ebenso ergeht ein Dank an das Orga-Team. Eure SGM Alb-Lauchert.