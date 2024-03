SGi Ennetach kürt Josef Brendle zum Saukönig 2024

Ennetach - Beim 34. Saukönigschießen der Schützengilde Ennetach konnte Josef Brendle als treffsicherster Schütze den Titel des Saukönigs 2024 erzielen. Horst Sauter und Winfried Uhl folgten als erster und zweiter Sauritter. 1984 brachte Franz Praha die Idee des Sauschießens mit zur Schützengilde und stieß beim damaligen 2. Vorsitzenden Winfried Uhl auf offene Ohren. Gemeinsam mit Alois Merk organisierten sie das erste Saukönigschießen, was sich einer großen Beliebtheit erfreute. Bis auf die Corona-Unterbrechung gehörte das Saukönigschießen mit zum festen Bestandteil im Jahreskreis der Schützengilde.

In diesem Jahr konnten Oberschützenmeisterin Melanie Uhl und ihr Stellvertreter Gerd Reuthebuch im vollbesetzten Schützenhaus Schützen und Gäste zum wieder aufgelebten Saukönigschießen und Schlachtplattenessen begrüßen. Neben den Vereinsmitgliedern waren auch Freunde und Gönner sowie die Schützenkameraden des Gettevereins aus Laiz zum Schießen eingeladen. Geschossen wurde mit dem Luftgewehr und der Luftpistole auf zehn Meter sitzend aufgelegt. Pro Schütze waren eine Meister-und Glücksserie (zehn und drei Schuss mit Zehntelwertung) als Einstand zu schießen. Fünf weitere Blattl konnten nachgekauft werden und so war die Chancengleichheit gegeben. Je weiter der Schuss in der Mitte der „Zehn“ eingeschlagen ist, desto besser ist der Tiefschuss und so steigt die Siegeschance. Diese Blattlwertung wird bevorzugt im südlichen Deutschland ausgeschossen. So bleibt die Chancengleichheit auf den Sieg gegeben. Als Preis durften die 36 Teilnehmer je ein Stück vom zerlegten Schwein mit nach Hause nehmen.

Zum Ende des vergangenen Jahres konnte Robert Schmitter für seine 60-jährige Vereinstreue schon die Ehrungen des Deutschen Schützenbundes und dem Württembergischen Schützenverband entgegennehmen. Bei der heutigen Siegerehrung durfte Melanie Uhl, auch Gerhard Eisele für seine 60-jährige Mitgliedschaft in der SGi Ennetach mit den Ehrennadeln und Urkunden von DSB und WSV auszeichnen.