„SG Zoller“ startet in der Oberliga

Die beiden Vereine SKC Vilsingen und KSG Mengen–Sigmaringen gründen zur Saison 2023/24 eine Spielgemeinschaft im Bereich der Frauen. Unter dem Namen „SG Zoller“, benannt nach der gemeinsamen Spielstätte „Zoller“ in Vilsingen, gehen die Frauen in der Oberliga an den Start. Sabrina Reichmann kehrt für die SG aus der zweiten Bundesliga vom ESV Villingen zurück nach Vilsingen. Gemeinsam mit ihrem Sigmaringer Pendant Nathalie Ardita wurde die Idee der SG entwickelt. Grundgedanke war es, die einzelnen Frauen der Vereine zusammenzubringen, um wieder eine schlagkräftige Frauenmannschaft stellen zu können. Nach verschiedensten Planungstreffen und Überlegungen wurde der SG–Gedanke bei einem gemeinsamen Treffen allen Frauen beider Vereine vorgestellt. Die Idee fand Anklang und so machten sich die Vorstandschaften auf den Weg, alles in trockene Tücher zu bringen. Ein Logo wurde entwickelt, Spielkleidung bestellt und die nötigen Vereinbarungen getroffen. Zur Zeit befinden sich die Frauen wie alle Kegler mitten in der Vorbereitung. Am 17. September startet dann die SG Zoller zu Hause gegen Böbingen in ihr erstes Pflichtspiel. Wir freuen uns auf die SGZ und wünschen Gut Holz!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.