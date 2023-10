Seniorenwohnanlage zeigt Gemälde mit Motiven vom Donautal

In der Seniorenwohnanlage Fideliswiesen Sigmaringen wurde kürzlich eine Ausstellung mit Bildern des Künstlers Franz Xaver Heinzler (1931‐2019) eröffnet. An der Vernissage nahmen teil: Bürgermeister Markus Ehm, Diakon Werner Knubben, der ehemalige Heimleiter Franz Vees sowie Kunstkenner und Interessierte aus Sigmaringen und Umgebung. Aus Berlin war die Geschäftsführerin des Dachverbandes Procurand Eileen Philipp angereist.

Heimleiterin Cristina Szedlak eröffnete die Vernissage und hieß alle herzlich willkommen. Hausfürsprecherin Monika Ganal, die die Ausstellung angeregt hatte, erläuterte die tiefreichenden Einschränkungen, denen die Bewohner während der Coronapandemie ausgesetzt waren. Umso erfreuter sei sie, an eine lang gepflegte Tradition anknüpfen zu können: In der Cafeteria hatten in der Vergangenheit regelmäßig Kunstausstellungen stattgefunden. „Die Seniorenwohnanlage Fideliswiesen möchte die Türen wieder öffnen. Wir möchten wieder leben mit Bildern, die uns stärken und das Leben bejahen.“

Christine Wenzler-Fiederer vom Bildungswerk Inzigkofen hielt die Laudatio auf die expressiven Werke des Künstlers, die sich durch intensive Farbigkeit, eine kraftvolle Strichführung und die Vereinfachung der Formen auszeichnen. Der Künstler, der zuletzt in Inzigkofen gelebt hatte, gilt als einer der letzten Donautalmaler. Landschaften, vor allem mit Motiven aus seiner näheren Umgebung, sind das beherrschende Thema.

Zu sehen war bei der Vernissage auch eine Holzskulptur des ehemaligen Restaurators Heinzler, „Die Beweinung Jesu“. Diakon Knubben stellte diese vor und auch den Ort, wo die Skulptur, ein Geschenk des Ehepaares Heinzler, ihren Platz bekommen wird, und zwar in der Aussegnungshalle auf dem Sigmaringer Friedhof.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von einem jugendlichen Blechbläserquintett der Musikschule Sigmaringen, das auf Bundesebene bei „Jugend musiziert“ preisgekrönt worden ist.

Im Anschluss waren alle zu einem leckeren Imbiss eingeladen. Die Gäste konnten bei den Bildern verweilen und miteinander ins Gespräch kommen.

Die Ausstellung „Das Ja zum Leben“ in der Seniorenwohnanlage Fideliswiesen, Bussenstraße 1‐3, ist noch bis zum 19. November für die Öffentlichkeit zugänglich und kann von Freitag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 16.30 Uhr, besichtigt werden.