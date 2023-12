Seniorenring spendet an Kinder- und Jugendhospiz Sigmaringen

Bei der Mitgliederversammlung des Seniorenringes Sigmaringen hielt Manfred Storrer, Beigeordneter der Stadt Sigmaringen, ein Grußwort und informierte über den Verlauf der Planung für einen barrierefreien Bahnhof in Sigmaringen. In einem Brief (6. November 2013) an den damaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG, Rüdiger Grube, bat der Seniorenring um eine menschenfreundliche und baldige Umsetzung. Fehlanzeige! Die gesamte Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Bei der 20-jährigen Jubiläumsfeier des Seniorenringes Sigmaringen vor zwei Wochen wurde ein Spendenkästle aufgestellt und diese Spende übergab der Vorsitzende des Seniorenringes Karlheinz Gonschorek an Frau Rupp und Frau Gröh vom Jugend- und Kinderhospiz Sigmaringen. Frau Rupp hielt anschließend noch ein Kurzvortrag über das Jugend- und Kinderhospiz. Weitere interessante Gastredner waren Frau Reich von der Rheumaliga Sigmaringen und Frau Witt vom Landesverband der Rheumaliga Baden-Württemberg. In Sigmaringen soll es wieder eine Anlaufstelle der Rheumaliga geben. Weitere Vorhaben des Seniorenringes: Aufleben der Städtepartnerschaften mit Thann, Boxmeer und Feldkirch im Seniorenbereich, Neubau eines barrierefreien Recyclinghofes und die Zusammenarbeit mit dem Seniorenforum in der Schustergasse. Es kommt eine unsichere Zeit auf uns zu, so der Vorsitzende des Seniorenringes, deshalb brauchen auch die Seniorinnen und Senioren eine stärkere Lobby auf Kommunal- Landes- und Bundesebene!

