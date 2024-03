An vier Freitagnachmittagen lernten die Schüler der Grundschule Inzigkofen - Vilsingen in einzelnen Gruppen Verhaltensweisen und Techniken zum Thema Selbstbehauptung - Selbstverteidigung - Gewaltprävention.

Auf Wunsch der Eltern bauten die Elternvertreter den Kontakt zu Diplom Sport- und Selbstverteidigungslehrer Frank Barz vom Tae Kwon Do & Ki Tai Jutsu Verein Mengen e.V. auf. Nachdem die Rahmenbedingungen geklärt waren und Termine an 4 Freitagen in Folge gefunden wurden, starteten die Schüler am 23. Februar.

Das bewährte Trainingskonzept von Trainer Frank Barz, der als gefragter Referent zum Thema Selbstvereidigung neben dem regelmäßigen Training im Vereine auch an Schulen, bei Firmen und weiteren Lehrgängen unterrichtet, fand in den Gruppen Klasse eins, Klasse zwei sowie Klasse drei und vier sofort guten Anklang. Die Schüler waren mit vollem Eifer bei den Trainingsstunden dabei.

Die letzte Trainingseinheit wurde dann am 15. März mit den Eltern zusammen abgehalten. Auch diese konnten selbst feststellen, dass Selbstverteidigung nicht kompliziert und kraftbetont sein muss, sondern dass das, was die Kinder lernten, einfach und wirkungsvoll ist. Einige Kinder wollen ihr Können durch eine Teilnahme am normalen Trainingsbetrieb des TKD und KTJ Vereins in Mengen erweitern. Weitere Interessenten sind gerne dienstags oder donnerstags im Training willkommen. Infos sind auf der Homepage www.tkd-mengen.de zu finden.