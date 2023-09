Selbst gemacht ‐ Apfelsaft von der Streuobstwiese

15 Kinder konnte der Obst- und Gartenbauverein Mengen zu seinem Kindersommer-Angebot am Zeilhag begrüßen, um in die Produktion von Apfelsaft aus der vereinseigenen Streuobstwiese einzuführen. Voller Tatendrang lauschten die Kinder der Einführung von Vorstand Josef Weiler, dann wurde es eng um die Moste, wollte doch jedes Kind Hand anlegen beim Befüllen, Zerkleinern und Pressen der Äpfel. Welch ein Genuss, gleich im Anschluss den selbst gemachten Apfelsaft zu kosten! Schnell war der Apfelsaft aufgebraucht und es musste noch einmal gemostet werden, wollte doch jedes Kind in seiner eigenen Flasche den selbst gewonnenen Saft mit nach Hause bringen. Organisatorin Gisela Hartberger zeigte sich zufrieden über so viel kindlichen Wissensdurst und sieht sich in der Weitergabe dieses Wissens auch bestätigt, die Wertschätzung heimischer Lebensmittel zu fördern und zu pflegen.

