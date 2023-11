Sechs Neuzugänge bei der Musikkapelle Gutenstein

Sechs Neuzugänge bei der Musikkapelle in diesem Jahr lassen die Verantwortlichen des Musikvereins zuversichtlich in die Zukunft blicken. Derzeit musizieren 22 Aktive, darunter auch die Bläser der Alphorngruppe „Oberes Donautal“. Dirigent Alois Kille, der seit einem dreiviertel Jahr den Taktstock führt, fand bei der Hauptversammlung des Musikvereins lobende Worte: „Die Musikanten haben mitgezogen bei den Proben und bei den Auftritten haben wir uns gut präsentiert.“ Er erwähnte das Rathausplatzkonzert in Sigmaringen, den Auftritt beim Stadtfest und die Serenade in Gutenstein. Man brauche Ziele um weiterzukommen, daher seien Auftritte wichtig und würden die eine oder andere Probe ersetzen.

Dies griff der Vorsitzende des Fischereivereins „Donautal Gutenstein“ auf und engagierte die Kapelle für die Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Vereinsjubiläums am 13. April im Bürgerhaus. Die weiteren Auftritte und sonstigen Tätigkeiten listete Schriftführer Helmut Glocker auf und verwies auch auf die neue Facebook-Präsenz. Detailliert erläuterte Kassierer Michael Rauch den Kassenstand.

Die Kapelle wird in diesem Jahr noch beim Volkstrauertag am 19. November in Gutenstein und in Langenhart wie auch beim Gutensteiner Advent am 17. Dezember im Pfarrgarten auftreten, führte Vorsitzender Thomas Amann aus. Außerdem ist ein Auftritt am 10. Dezember in Sigmaringen bei „SIG on ICE“ von 15.30 Uhr bis 17 Uhr vorgesehen. Im Namen aller Musikanten bedankte sich Thomas Amann beim Dirigenten für „die Geduld mit uns, es macht Spaß, wenn es auch nicht immer einfach ist.“ Ebenso dankte er den Musikanten und den Funktionsträgern. Auch Ortsvorsteher Günter Gregori freute sich über den Zuwachs an Musikanten: „Schön, dass wir eine aktive Musik haben, die sich noch ausweiten konnte.“ Bei den Wahlen wurden Eric Kerzenmacher als stellvertretender Vorsitzender und Helmut Glocker als Schriftführer in ihren Ämtern bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurden die Beisitzer Stefan Rösch, Patrick Ruhnau und Berthold Stroppel.