Nach den schweren Unwettern am Donnerstagabend im Kreis Sigmaringen sind einige Unwetterschäden erst tags darauf sichtbar. In Pfullendorf schlug ein Blitz in ein Bauernhaus ein.

Die Bahn meldete am Freitagmorgen zwei gesperrte Linien und Strecken. Betroffen seien der IRE 6 Tübingen - Sigmaringen und der RE 55 Sigmaringen - Hausen im Tal. Eingleisig befahren werden kann demnach die Strecke des RE 2 Donaueschingen - St Georgen im Schwarzwald.

Unwettergefahr bleibt hoch

Im Südwesten bleibt es auch am Freitag unbeständig. Der Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnte, es könne regional starke Gewitter geben. Im Tagesverlauf und in der Nacht zum Samstag seien bei Unwettern schwere Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde, Hagel und Starkregen möglich.

Die Temperaturen liegen zwischen 28 und 30 Grad, im Bergland zwischen 25 und 28 Grad.