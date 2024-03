Wild Wings gleichen Play-off-Serie aus

Die Schwenninger Wild Wings gleichen in den Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga aus. Am Dienstagabend bezwang das Team im zweiten Viertelfinalspiel die Straubing Tigers mit 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

Bei den Wild Wings fehlte der gesperrte Alexander Karachun. Für ihn stürmte Phil Hungerecker mit Kyle Platzer und Zach Senyshny. Sebastian Uvira gesellte sich zu den Spink-Zwillingen. Boaz Bassen bildete mit Ken Andre Olimb und Philip Feist eine Angriffsreihe.

In der ausverkauften Helios-Arena herrschte unglaubliche Stimmung. Unglaublich auch, wie die Schwenninger loslegten. 16 Sekunden waren gespielt, da lochte Johannes Huß gegen Torwart Florian Bugl ein. Nur 61 Sekunden später markierte Tylor Spink das 2:0. Der aufgeregte Tigers-Trainer Tom Pokel nahm eine Auszeit. Chris Brown und Thomas Larkin verpassten das 3:0. Straubing fand dann in die Partie. Joacim Erkissson hielt aber gegen Parker Tuomie und Cody Lampl. Mitten in diese kleine Drangphase markierte aber Phil Hungerecker das wichtige 3:0 (11. Minute). Die Frage war dann ob ein Puck über der Schwenninger Torlinie war, die Referees sagten nach Videostudium „nein“.

„Wir haben super begonnen, waren dann aber etwas zu passiv, wir müssen wieder aktiver werden“, sagte SERC-Torwartdenkmal Matthias Hoppe nach dem ersten Drittel unserer Zeitung. Doch es waren die Niederbayern, die nun den erst einmal den Ton angaben. Michael Connolly verkürzte für die Gäste (24.) Michael Clarke und Marcel Brandt ließen gute Chancen aus. In der 32. Minute erzielte jedoch Tyson Spink das wichtige 4:1. Wieder hatten die Schwäne zum richtigen Zeitpunkt das Tor getroffen. Im letzten Drittel flogen dann zwischen JC Lipon und Will Weber die Fäuste. In der 47. Minute machte Brown in Überzahl schließlich alles klar. Die beiden Kontrahenten taten sich dann nicht mehr weh, das Spiel war entschieden. Die Serie steht, nachdem Straubing Spiel eins am Samstag mit 5:2 gewonnen hatte, nun 1:1. Am Freitag, 19.30 Uhr steigt Spiel drei der Serie in Straubing.

Tore: 1:0 erste Minute Huß, 2:0 zweite Minute Tylor Spink, 3:0 11. Hungerecker, 3:1 24. Connolly, 4:1 32. Tyson Spink, 5:1 47. Brown.

Strafen: Schwenningen 13, Straubing 17 Minuten.

Schiedsrichter: Reid Anderson (Kanada) und Sirko Hunnius (Berlin).