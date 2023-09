Wild Wings behalten gegen die Adler die Oberhand

Was für ein Sieg! Die Wild Wings brachten die Fans nach dem Derbysieg gegen die Adler Mannheim zum Ausrasten. Es herrschte schon weit vor Spielbeginn prächtige Derbystimmung in der ausverkauften Helios–Arena. Das Kommando übernahm erwartungsgemäß der Favorit aus Nordbaden. Schwenningen bekam zunächst überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel. „Mannheim ist aggressiver und schneller im Handeln“, analysierte SERC–Torwartlegende Matthias Hoppe auf der Tribüne.

Das 0:1 fällt schnell

In der Tat, die Gastgeber waren schlicht zu langsam, verloren die Zweikämpfe. Und schon hieß es 0:1. Nach einem Bullygewinn traf Fabrizio Pilu ins Schwarze (5.). Die Wild Wings fanden erst allmählich in die Partie. Alexander Karachun und Daniel Pfaffengut besaßen erste Chancen. In der 15. Minute glichen die Schwäne aus. Sebastian Uvira überwand nach feiner Vorarbeit von Tylor Spink Adler–Goalie Felix Brückmann. Schwenningen war dann am Drücker, nahm dieses Momentum aber leider nicht ins zweite Drittel mit. Da dominierten zunächst wieder die Adler, ganz wie zu Beginn der Partie. Dann fuhr SRC–Neuzugang Zach Senyshyn von dem ansonsten nicht viel zu sehen war ein Break, Brückmann hatte aber keine Mühe. Apropos Neuzugänge der Schwäne, da wussten am besten Verteidiger Ben Marschall dank seiner läuferischen Klasse zu überzeugen.

Wild Wings profitieren nicht von Überzahl

Es dauerte bis zur 34. Spielminute ehe es in dem Derby die erste Strafe kam. Ex–NHL–Star Korbinian Holzer musste nach einem harmlosen Rempler gegen Ken André Olimb in die Kühlbox. „Auf geht’s Jungs vom Neckar, schießt ein Tor!“, skandierten die Fans. Das Powerplay der Wild Wings kam aber nicht in Fahrt. Anschließend bei fünf gegen fünf Feldspieler konnten die Schwenninger bessere Chancen verbuchen, Daniel Pfaffengut und Phil Hungerecker brachten die Scheibe aber nicht unter. Dann kassierte SERC–Verteidiger Will Weber zwei Strafminuten. Das Überzahlspiel der Quadratestädter war aber nichts. Karachun besaß in Unterzahl eine Riesenmöglichkeit. Dann kassierte Daryl Boyle zwei Strafminuten. Diesmal zog Mannheim ein gutes Überzahlspiel auf, brachte den Puck aber nicht ins Netz. Dann zwei Minuten für Jordan Swarz. Aber auch das Powerplay der Schwäne war nicht gut genug, obwohl das Team extrem von den euphorischen Fans angefeuert wurde. Bei fünf gegen fünf verpasste der kanadische Neuzugang der Adler, John Gilmour die neuerliche Gästeführung.

Godener Schuss von Max Görtz entscheidet spannende Partie

„Oh Schwenninger Eis– und Rollsportclub, wir wollen euch siegen sehen, blau und weiß allez, nur der ERC!“, sangen die Fans. Es war extrem spannend. Tyson Spink verpasste die mögliche Schwenninger Führung. Es ging in die Verlängerung, was von den SERC–Anhängern schon mal gefeiert wurde. In der „Overtime“ kassierte Mannheim noch eine Strafe. Die Schwäne waren extrem nahe am Sieg, der Puck wollte aber nicht über die Linie. Das Penaltyschießen musste über Sieg und Niederlage entscheiden. Max Görtz traf für Schwenningen und bescherte den Einheimischen den Zusatzpunkt. Die Helios–Arena schwelgte in Glückseligkeit.

Bei den Wild Wings mussten Verteidiger Peter Spornberger, Stürmer Viktor Buchner und Filip Reisnecker überzählig draußen bleiben. Trainer Steve Walker hatte folgende Aufstellung gewählt: Tor: Eriksson. Verteidigung: Larkin — Trivellato; Boyle — Huß; Marschall — Weber; Zernikel. Uvira — Tylor Spink — Tyson Spink; Senyshyn — Platzer — Karachun; Görtz — Olimb — Feist; Hungerecker — Pfaffengut — Neumann. Die Mannheimer mussten auf den angeschlagenen Daniel Fischbuch verzichten.

Tore: 0:1 sechste Minute Pilu, 1:1 15. Uvira (Tylor Spink), 2:1 Görtz (Penalty).

Strafen: Schwenningen vier, Mannheim sechs Minuten.

Schiedsrichter: Roman Gofman (RUS) und Sean MacFarlane (USA).