Strohpark endet mit faustdicken Überraschung

Am Montagabend trafen sich alle Strohbinderinnen und Strohbinder im Festzelt zur Abschlussparty. Werner Scheuble, Sprecher der Pro-Strohpark GbR verkündete das Ergebnis der diesjährigen Prämierung. Größtes Objekt wurde der Elefant vom Musikverein, was die Ehrung mit dem Wanderpokal und einem Karton Sekt bedeutete. Mit 142 von 150 möglichen Punkten wurde der kleine Maulwurf der katholischen Landjugend Bewegung (KLJB) Strohparksieger. Auf Platz zwei folgte der lustige Struwwelpeter des Turnvereines mit 135 Punkten vor dem Elefanten des Musikvereines, der 132 Punkte erhielt.

In den vergangenen 32 Tagen, die fast durchgängig mit sonnigem Wetter belohnt waren, kamen schätzungsweise zwischen 20.000 und 25.000 Besucher in die Heuberggemeinde, um sich die 22 Figuren, darunter zwölf von Erwachsenengruppen, die in die Wertung kamen, anzusehen. Der 25. Strohpark wurde auch wieder mit vielen schönen Kreationen aus Kinderhand oder von Jugendlichen geschaffen bereichert. Deshalb konnten die Nachwuchsstrohbinder mit Medaillen, einem Erinnerungsbild ihres Werkes, mit einem Freigetränk und einer Eintrittskarte im Schwenninger Schwimmbad belohnt werden. Zu den Kinderfiguren zählten auch Kreationen der integrativen Ferienspiele Mariaberg und der Grundschule Schwenningen.

„Unsere Besucher kommen nicht automatisch, sie kommen wegen eurer Figuren und wegen eurem Engagement, denn ohne die Bereitschaft jedes Einzelnen wäre hier nichts los“, rief Werner Scheuble den fleißigen Strohbindern zu. „Für mich gibt es nur Gewinner. Ich würde jedes Strohkunstwerk auf dem ersten Platz sehen“, sagte Bürgermeisterin Roswitha Beck. Als eine schöne Überraschung sah Werner Scheuble auch die Fotowand mit Erinnerungen an frühere Zeiten, von Hans Feilmeier im Foyer der Heuberghalle aufgestellt, an. „Das hat viel positive Resonanz gegeben“, freute sich der Strohparksprecher. „Die Lust am Musizieren und singen ist ungebrochen und wir hätten noch weitaus mehr Musiker auf dem Strohpark verpflichten können“, stellte der Vorstandssprecher fest. 21 Musikvereine, Singgruppen, Showbands oder DJs sorgten während der viereinhalb Wochen für tolle musikalische und gesangliche Events.

Mit dem neuen Festwirteteam der Metzgerei Becker habe der Veranstalter eine sehr gute Lösung gefunden. Eine weitere Bereicherung war dieses Jahr die Eisdiele der Familie DeVito aus Stetten a.k.M. Besonderen Dank sagte Scheuble den Anwohnern, die mit erhöhtem Besucheraufkommen leben mussten.

Unter einem furiosen Beifall dankte Feuerwehrkommandant Marcus Siber dem Organoisator Werner Scheuble. Es sei nicht immer leicht, so viele unterschiedliche Gruppen zu einen. Zum Ausklang gab es am Tag der Deutschen Einheit ein Oktoberfest, veranstaltet vom Strohparksieger, der Landjugend KLJB. In wenigen Wochen treffen sich die Verantwortlichen der GbR bereits zur ersten Vorbesprechung des Strohparks 2024.