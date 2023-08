Schwenningen

Straßenlaternen in Schwenningen beschädigt

Schwenningen / Lesedauer: 1 min

Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Stetten am kalten Markt unter Telefon 07573/815 entgegen. (Foto: dpa )

Sachschaden von mehreren Hundert Euro haben Unbekannte angerichtet, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Straßenlaterne in der Fridolin–Fink–Straße in Schwenningen beschädigt haben.

Veröffentlicht: 09.08.2023, 14:36 Von: sz