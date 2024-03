Sieg zum Abschluss der Doppelrunde

Die Wild Wings gewannen am Freitag ihr letztes Punktespiel bei den Iserlohn Roosters mit 5:3 (1:0, 1:2, 3:1). Daniel Pfaffengut und Alexander Karachun teilen sich die Schwenninger Torjägerkanone.

Vor der Partie wurde Sven Ziegler für sein 500. DEL-Spiel geehrt. Gleichzeit wurde bekannt gegeben, dass der 29-jährige Stürmer bei den Roosters auch in der kommenden Saison dem Puck nachjagen wird. Kurios, neben Marc Iwert aus Harsefeld fungierte Lasse Kopitz erstmals als Hauptschiedsrichter in seiner Heimat Iserlohn. Für Kopitz war es das letzte Punktespiel seiner Schiedsrichterlaufbahn. Diese Schiriansetzung war möglich, da es für beide Teams um nicht mehr viel ging. Iserlohn hatte den Klassenerhalt in der Tasche - dem Vernehmen nach bleibt „Retter“ Trainer Doug Shedden am Seilersee - und Schwenningen das Play-off-Viertelfinale gebucht.

Cody Brenner darf im Tor für Joacim Eriksson ran

Die Wild Wings schonten, wie angekündigt, Torwart Joacim Eriksson, die Verteidiger Thomas Larkin und Daryl Boyle sowie Stürmer Sebastian Uvira. SERC-Keeper Cody Brenner hatte gleich einen gefährlichen Schuss von Tyler Boland zu entschärfen. Auf der anderen Seite scheiterte Phil Hungerecker an Goalie Andreas Jenike, der seinen Vertrag in Iserlohn verlängert hat. Im Anschluss an ein Überzahlspiel gingen die Schwäne in Führung. Verteidiger Johannes Huß durfte sein zweites Saisontor bejubeln. Hungerecker wäre beinahe der Treffer zum 0:2 gelungen, Jenike war aber auf dem Posten. 76 Sekunden waren im zweiten Drittel absolviert, da markierte Boland den Ausgleich. Dann hatten die Gäste zu viele Spieler auf dem Eis, die Schwenninger erhielten eine kleine Bankstrafe. Verteidiger Colin Ugbekile, der mit den Löwen Frankfurt in Verbindung gebracht wird, zog ab, Brenner konnte aber abwehren. Stattdessen markierte Kyle Platzer mit seinem 17. Saisontor das 2:1 für die Schwäne. In der 39. Minute glichen die Hähne in eigener Unterzahl aus. Brenner der weit aus seinem Tor kam, konnte den Puck nicht sicher unter sich begraben und Andrew LeBlanc bugsierte ihn zum 2:2 ins Netz.

Hin und her im Schlussdrittel

Zu Beginn des Schlussdrittels verpasste Alexander Karachun sein 20. Saisontor, Jenike zeigte eine Glanzparade. Stattdessen markierte kurz darauf Daniel Pfaffengut seinen 20. Saisontreffer. Jubilar Ziegler gelang freilich in der 51. Minute das 3:3. In der 57. Minute gingen aber wieder die Neckarstädter in Front, Tyson Spink durfte sein siebtes Saisontor bejubeln. Am Ende zogen die Roosters den Torwart und Karachun vermochte doch noch sein 20. Saisontor zu erzielen. Er teilt sich damit die Schwenninger Torjägerkanone mit Pfaffengut. Huß sagte nach der Schlusssirene: „Es ist ein gutes Gefühl, vor den Play-offs nochmals zu gewinnen. Wir wollten hier nicht Larifari spielen, das haben wir umgesetzt. Alex Trivellato: „Unser Plan war hier Spaß zu haben und uns nicht zu verletzen, beides haben wir umgesetzt.“

Die Wild Wings starten am Samstag, 16. März mit einem Auswärtsspiel in Straubing ins Play-off-Viertelfinale. Straubing siegte zum Abschluss übrigens gegen Wolfsburg klar mit 6:3.

Tore: 0:1 14. Minute Huß, 1;1 22. Boland, 1:2 32. Platzer, 2:2 39. LeBlanc, 2:3 43. Pfaffengut, 3:3 53. Ziegler, 3:4 57. Tyson Spink, 3:5 60. Karachun.

Strafen: Iserlohn vier, Schwenningen vier Minuten.

Schiedsrichter: Marc Iwert (Harsefeld) und Lasse Kopitz (Iserlohn).

Zuschauer: 4967 (ausverkauft).