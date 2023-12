Schwenninger gewinnt 5500 Euro bei Sparkassen-Lotterie

Jannick Ziegler hat mit seinem Los bei der Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ 5500 Euro gewonnen, wie die Sparkasse mitteilte. Filialdirektor Manfred Kohl gratulierte dem Gewinner und übergab offiziell den Gewinn. Beim „PS-Sparen und Gewinnen“ kostet ein Monatslos fünf Euro. Vier Euro davon werden angespart und ein Euro Loseinsatz sichert die Chance auf einen Gewinn bei den monatlichen Ziehungen und den Sonderauslosungen. Ein Teil des Loseinsatzes wird für soziale und kulturelle Zwecke in der Region verwendet. Aus dem PS-Reinertrag hat die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch in den vergangenen fünf Jahren mehr als 160.000 Euro für soziale und kulturelle Zwecke in der Region ausgeschüttet.