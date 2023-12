Schwenningen verliert klar in Straubing

Stürmerneuzugang Chris Brown absolvierte sein erstes Spiel für die Wild Wings, bildete wie von Trainer Steve Walker gegenüber unserer Zeitung angekündigt, mit dem wiedergenesenen Sebastian Uvira und Max Görtz eine Sturmreihe. Indes, Brown, der mit der Rückennummer 19 auflief, blieb weitgehend unauffällig und auch Uvira hatte nach seiner langen Verletzungspause noch Eingewöhnungszeit. Das Tor hütete Joacim Eriksson, der wie Verteidiger Will Weber seine muskulären Probleme überwunden hat.

Führung für Straubing mit dem ersten Schuss

Die Straubing Tigers gingen aber nach einer Minute und 48 Sekunden mit ihrem ersten Schuss in Führung. Mark Zengerle traf in Überzahl, Philip Feist hatte die Strafbank gedrückt. In der siebten Minute fiel auch schon das 2:0. Nicolas Mattinen hatte abgezogen und den Nachschuss verwertete JC Lipon. Schwenningen fand bis zur 16. Spielminute gar nicht statt. Dann aber ein Überzahlspiel für die Schwäne, Ben Marshall schoss und Zach Senyshyn fälschte den Puck unhaltbar für Goalie Hunter Miska ab.

Verrücktes Phantomtor zählt trotz Schwenninger Protesten

Wenig später bekam Schwenningen ein Phantomtor gegen sich! Lipon hatte abgezogen, Eriksson hob mit der Spitze der Kufe seines linkes Schlittschuhes den Torrahmen nach oben und so ging der Puck unter dem Rahmen durch seitlich in den Kasten. Eindeutig ein irregulärer Treffer! Im Drittelinterview lächelte Lipon: „Ich habe es schon vermutet, dass der Puck zur Seite reinging, aber die Schiris können ihn jetzt ja nicht mehr zurücknehmen.“ So war es auch, alle Proteste von Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner nützten nichts. Im zweiten Drittel vermochten die Niederbayern zu erhöhen. Der völlig freistehende Marcel Müller traf in der 28. Minute zum 4:1. In der 34. Minute kam Justin Scott von der Strafbank, dem Schwenninger Kapitän Thomas Larkin unterlief ein Scheibenverlust, Scott traf aber nur den Pfosten. Bei fünf gegen fünf Feldspielern waren die Schwäne praktisch chancenlos. „Wir sind nicht bereit, arbeiten nicht hart genug“, sagte SERC-Verteidiger Daryl Boyle nach zwei Dritteln.

Schlüssel der Niederlage liegt im ersten Drittel

Im Schlussdrittel musste Michael Clarke in Kühlbox. Alexander Karachun vermochte aus kurzer Entfernung auf 2:4 aus Gästesicht zu verkürzen. Doch die Gastgeber stellten den alten Dreitore-Vorsprung wieder her, als Torschütze konnte sich erneut Lipon feiern lassen (52.). Immerhin, Arkadiusz Dziambor vermochte sein erstes Tor für Schwenningen zu erzielen, es hieß 5:3. Doch Marcel Brandt markierte den 6:3-Endstand. Uvira: „Fehlentscheidungen kann es beim Eishockey mal geben. Wir dürfen nicht das erste Drittel so verschlafen. Wir sind dann besser geworden, haben nach eigenen Toren aber immer gleich wieder Gegentore bekommen.“

Am Samstag, 14 Uhr, also einen Tag vor Heiligabend, empfangen die Wild Wings die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Tore: 1:0 zweite Minute Zengerle, 2:0 siebte Lipon, 2:1 16. Senyshyn, 3:1 19. Lipon, 4:1 28. Müller, 4:2 45. Karachun, 5:2 52. Lipon, 5:3 53. Dziambor, 6:3 55. Brandt.

Strafen: Straubing 18, Schwenningen zwölf Minuten.

Schiedsrichter: Gordon Schukies (Herne) und Roman Gofman (Russland).

Zuschauer: 4796. wit