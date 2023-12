Schwäne wieder in der Erfolgsspur

Die Schwenniger Wild Wings haben nach drei Niederlagen in Folge in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Freitag vor 4935 Zuschauern gegen die Löwen Frankfurt mit 6:3 (3:2, 1:0, 2:1) gewonnen.

Vor der Partie gab es eine Gedenkminute für Daniel Vorberg, der seit mehr als 20 Jahren für die Wild Wings, unter anderem als Kameramann, im Einsatz war und der im Alter von 44 Jahren plötzlich verstarb.

Die Gastgeber spielten in derselben Aufstellung wie am Sonntag zuvor bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Nürnberg. Gerade mal 119 Sekunden waren absolviert, da ging Schwenningen in Überzahl in Führung. Die Schiedsrichter gaben das elfte Saisontor von Daniel Pfaffengut auf dem Eis zunächst nicht, sahen dann aber im Video, dass die Scheibe im Frankfurter Kasten war.

In der sechsten Minuten glichen die Löwen aus: Cody Brenner hatte nicht auf den Puck geschaut und war so, als der Puck abprallte, beim Schuss des Frankfurter Topscorers Cody Kunyk im falschen Eck. In der neunten Minute ging der SERC wieder in Führung. Nach einem schönen Zuspiel von Pfaffengut hämmerte Phil Hungerecker den Puck unter die Latte. Nur 38 Sekunden später hieß es 3:1: Kyle Platzer verbuchte sein neuntes Saisontor.

Den Wildschwänen gelang es danach, 33 Sekunden lang dank viel Kampf und Einsatz eine doppelte Unterzahl zu überstehen. In der 15. Minute schafften die Hessen jedoch den Anschlusstreffer zum 3:2: Als die Strafen gegen die Neckarstädter gerade abgelaufen waren, netzte Markus Schweiger erfolgreich ein.

Im Mitteldrittel vermochten die Gastgeber in der intensiven und hitzigen Begegnung den Vorsprung zu erhöhen. Kapitän Thomas Larkin überwand Löwen-Goalie Joseph Cannata mit einem haltbaren Schuss. Joseph Cramarossa und Ben Marshall lieferten sich danach einen Faustkampf, für den sie dann jeweils fünf Strafminuten erhielten. Der Frankfurter kriegte sich aber nicht ein. Kaum war er wieder auf dem Eis, attackierte er Marshall erneut und bekam eine Zweiminutenstrafe. Zach Senyshyn scheiterte jedoch im Powerplay bei einer guten Chance an Cannata.

Die Wild Wings ackerten und kämpften im letzten Drittel, um ihren Vorsprung zu verteidigen. Cameron Brace traf nur den Schwenninger Pfosten. Drei Minuten vor Schluss nahmen die Frankfurter den Torwart vom Eis. Zusätzlich erhielt Schwenningens Larkin zwei Strafminuten wegen Spielverzögerung. Die Löwen versuchten mit sechs gegen vier Feldspielern noch heranzukommen. Und tatsächlich erzielte Brace den 4:3-Anschlusstreffer. Doch die Schwäne trafen noch zweimal in den leeren Gästekasten, zunächst Hungerecker zum 5:3 und dann Max Görtz zum 6:3.

Die Wild Wings gastieren am Sonntag, 14 Uhr, beim deutschen Meister EHC Red Bull München.

Tore: 1:0 (2. Minute) Pfaffengut, 2:0 (6.) Kunyk, 2:1 (9.) Hungerecker, 3:1 (10.) Platzer, 3:2 (15.) Schweiger, 4:2 (25.) Larkin, 4:3 (58.) Brace, 5:3 (59.) Hungerecker, 6:3 (60.) Görtz. Strafen: Schwenningen 23, Frankfurt 21 Minuten. Schiedsrichter: Andre Schrader (Dorsten) und Eduards Odins (Lettland). Zuschauer: 4935.