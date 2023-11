Oswald Sattler singt in St. Kolumban

Er will die Herzen der Menschen öffnen, sie berühren und ihnen Hoffnung geben, sagte der durch seine zahlreichen religiösen bekannte Sänger Oswald Sattler im Vorgespräch. Über fünf Jahre hatten sich die Schwenninger Freunde seiner Lieder um diesen Auftritt bemüht. Jetzt ist es endlich soweit.

Das sakrale Konzert vom Südtiroler Volksmusiksänger Oswald Sattler findet am Donnerstag, 30. November, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Kolumban statt. Das Konzert ist das erste und auch das einzige im Rahmen seiner Weihnachtstournee in Baden-Württemberg. Im Anschluss tourt er mit dem vorweihnachtlichen Konzert durch halb Deutschland.

Die Bewirtung findet am Donnerstagabend durch Mitglieder des Kirchenchores im Pfarrheim Don Bosco und vor der Kirche statt. Von den 500 Sitzplätzen in der Schwenninger Kirche gibt es noch Restkarten an der Abendkasse.