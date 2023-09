Oswald Sattler singt in der St. Kolumbankirche in Schwenningen

Es ist perfekt: Seit fünf Jahren bemühten sich Heuberger Fans des beliebten südtiroler Volksmusikstars Oswald Sattler um einen Auftritt in Schwenningen. Dieses außergewöhnliche sakrale Konzert veranstaltet „Konrad Konzert“ am Donnerstag, 30. November, um 19 Uhr in der Katholischen Pfarrkirche St. Kolumban Schwenningen. Es ist der Auftakt seiner diesjährigen Weihnachtstournee, die den Künstler durch mehrere Bundesländer führt.

Der bekennende Katholik Oswald Sattler hat acht Alben mit religiösen Liedern aufgenommen: „Gloria in Excelsis Deo“, „Kyrie Eleison“, „Wege zum Glauben“, „Credo — Religiöse Lieder“, „Wer glaubt ist nie allein“, „Ave Maria — Die schönsten Marienlieder“, „Festliche Lieder“ und „Die Bergkristall Messe“. Erst kürzlich ist nunmehr eine weitere Doppel–CD zum 40–jährigen Jubiläum von Oswald Sattler erschienen. Einen besonderen Bezug hat er zu allen Titeln. Egal, ob traditionelle Lieder neu aufgenommen, moderne Kirchenlieder von ihm interpretiert wurden oder er Neukompositionen seine Stimme verleiht.

Die Idee, Konzerte in Kirchen zu machen, hat Oswald Sattler von Anfang an begeistert. „Ich will die Herzen der Menschen öffnen, sie berühren und ihnen Hoffnung schenken“, sagte der Künstler im Pressegespräch. Die Menschen sollen die Lieder und Texte ganz bewusst anhören. Er wünsche sich, dass seine Konzerte als Ganzes wirken und zum Erlebnis werden. Dieses besondere Kirchenkonzert in der Heuberggemeinde Schwenningen im Landkreis Sigmaringen verspricht ein Konzert–Ereignis der Extraklasse zu werden.

Das Schwenninger Gotteshaus bietet ausreichend Sitzplätze für über 500 Zuhörer. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten gibt es bei Klara Mahlenbrey (Telefon 07585/741 / Mail: [email protected]).