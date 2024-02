Öffentliche Führung im Heimat- und Uhrenmuseum

Das Heimat- und Uhrenmuseum bietet am Sonntag, 18. Februar, um 14.30 Uhr eine kostenlose öffentliche Führung mit Stadtführerin Barbara Bouyer an. Im Mittelpunkt steht der Kartonagenfabrikant und Ehrenbürger Christian Link. Zu seinen Lebzeiten tat sich der Unternehmer als Förderer des Heimatmuseums hervor, dem unter anderem das sogenannte Biedermeierzimmer zu verdanken ist. Wer war der Mann und wie fanden das Zimmer und sein eigentlich gar nicht schwenningerisches Mobiliar hierher? Diese Fragen sollen geklärt werden. Das Museum am Muslenplatz ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.