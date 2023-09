Landratsamt lädt zu Privatwaldtag zu aktuellen Themen ein

Der Fachbereich Forst des Landratsamtes Sigmaringen veranstaltet am Freitag, 6. Oktober, um 15 Uhr im Forstrevier Schwenningen einen Informationstag für interessierte Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Treffpunkt ist am Parkplatz am Schnaitkapfturm. Die Revierförster der Reviere Schwenningen, Stetten a.k.M. und Sigmaringen sprechen über Aktuelles bei Holzernte und Vermarktung sowie über Wiederbewaldung. Im Anschluss haben alle Teilnehmer Gelegenheit, Fragen an die Fachbeamten zu stellen.