Kuhglockengeschell in der Taverne

Es war ein richtiges Spektakel, der zünftig–rustikale Jubiläumsabend am Samstagabend im ländlich geschmückten Adlersaal. Mit deftigem Essen nach Rezepten von anno dazumal wie Griebenschmalzspeckbroten, Spanferkelbraten oder Kartoffelsuppe, mit eigens gebrautem Festbier der Brauerei Zoller–Hof und mit zwei speziellen Entertainern feierten die Schwenninger und auswärtige Besucher den 555.Geburtstag der Schwenninger Taverne standesgemäß. Adlerwirt Martin Dannecker dankte dem aus Schwenningen stammenden Heimatkundler und Historiker Roland Steidle, der durch den urkundlichen Nachweis aus dem Jahr 1468 auf das unglaubliche Jubiläum aufmerksam machte. Bereits am Freitagabend servierte Martin Dannecker in der bis auf den letzten Platz belegten Taverne eine kulinarische Tafelrunde mit fünfgängigem Jubiläumsmenü. An beiden Abenden war der oberschwäbische Barde Bernhard „Barny“ Bitterwolf aus Bad Waldsee Garant für beste Unterhaltung.

Als Barny am Samstagabend im Adlersaal „Regionalkultur pur!“ servierte sprang der Funke von Anfang an aufs Publikum über. Er fand mit viel schwäbischem Witz und Schlagfertigkeit auf Anhieb Zugang zu den Besuchern, die sich mit Lachsalven und Freudentränen sehr emotional zeigten. Schwenningens Bürgermeisterstellvertreter Fred Mattes bildete beim „Leberkäs–Song“ oder beim Oldie „Lollipop“ mit einer Fahrradluftpumpe als Musikinstrument gemeinsam mit Gitarrist Barny ein interessantes Duo. Drei andere Gäste spielten auf Kommando vom Showman Bitterwolf auf sechs Allgäuer Kuhglocken „Amazing grace“. Was für ein Spaß.

Neben der tollen Unterhaltung mit viel schwäbischem Tiefsinn kam die historische Information Roland Steidles nicht zu kurz. Ein Besitzstandverzeichnis nannte man früher ein Urbar. Das Urbar von 1468 und seine Inhalte standen im Blickpunkt von Steidles Ausführungen. Der Nachweis zeigte, dass die Taverne von Schwenningen mit Haus und Erblehens–Hof zur Herrschaft Werenwag gehörte. Im Hof (das ist das Gebäude hinter dem heutigen Adler) wurden die damals in großer Anzahl vorhandenen Pferde untergebracht.

Der Wirt der Taverne hatte das sogenannte Tafernrecht inne, was der heutigen Gaststättenkonzession entspricht. Das Tafernrecht hatte verschiedene Privilegien und wurde vom Landesherrn verliehen. Im Jahre 1628 gab es in der Herrschaft Werenwag nur zwei offizielle Gastwirtschaften, eine in Kolbingen und die Taverne in Schwenningen. Die Herrschaft Werenwag, der die Gebäude gehörten, bezog jährlich einen Pachtzins von zehn Gulden und für jede 15te Maß eine Weinsteuer, das so genannte „Umbgeldt“.

Zur Wasserversorgung früherer Zeiten erklärte der Heimatkundler: Die Leute tranken früher oft zweifelhaftes Wasser aus den Schwenninger Brunnen, aber man musste sich schließlich doch auf die beschwerliche Reise an die Quellen im Donautal aufmachen, um das kostbare Nass auf den Heuberg zu karren, denn so die Info: „Das Vieh seuft das Schwenninger Wasser nicht mehr“.

Zurück zum Adler, zur Taverne: Das Gebäude hat im Keller ein Meter dicke Grundmauern. Im Jahr 1598 wurde in der Taverne der Meßkircher Vertrag geschlossen. Das Lokal war also nicht nur für Speisen und Getränke da, sondern immer mehr auch für den Salzhandel sowie den Abschluss von Rechtsgeschäften. Und auch eine Metzgerei gab es früher in der Taverne. Immer wieder werde die Taverne im Zusammenhang mit der Badstube (die sich auf dem jetzigen Adler–Parkplatz, dem früheren Gasthaus Rössle befand) sowie der Schmitte (gegenüber der Taverne im Hause Glückler) genannt. In der Badstube konnte bei entsprechender Bezahlung fürs Holz zum anfeuern auch warm gebadet werden, ein Barbier war für Bärte oder Haare schneiden da.

Die einzelnen Wirte der Taverne sind namentlich alle bekannt. Interessant ist das Jahr 1886, als Wirt Josef Siber das Gasthaus an die Familie Dannecker übergab, die bis zum heutigen Tage den Adler führt. Weit über die Heubergregion hinaus bekannt sind Martin Danneckers Opa Karl und sein Vater Ignaz, die jahrzehntelang das Wirtshaus in der Hauptstraße führten, teilweise verbunden mit einem Modehaus. Seit zehn Jahren ist Martin Dannecker der Gastwirt. Unzählige Veranstaltungen, Begegnungen der Menschen bei Anlässen aller Art fanden im Adler statt. Entertainer Barny Bitterwolf bezeichnete am Samstagabend die Taverne als die Universität des kleinen Mannes. Hier konnte man immer etwas lernen.