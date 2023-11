Josef Schlegel zeigt den „Westweg“ von Pforzheim nach Basel

Die Ortsgruppe im Schwäbischen Albverein (SAV) veranstaltet am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr im Weinhaus Siber den Bildvortrag „Westweg“. Der Referent Josef Schlegel aus Staufen-Grunern hat den kompletten Weg westlich nach Basel und örtlich zum Titisee erwandert und sammelte unterwegs so manche Eindrücke, von denen er kaum zu träumen gewagt hätte, heißt es in einer Ankündigung des SAV. Humorvolles, Nachdenkliches, Kurioses, aber in jedem Fall Schwarzwaldnatur pur. Der weithin bekannte „Westweg“ führt von Pforzheim nach Basel über den Hauptkamm des gesamten Schwarzwaldes. Zu diesem kostenfreien Bildvortrag sind alle Mitglieder, sonstige Interessierte und Freunde der Ortgruppe willkommen.