Die Schwenninger Taverne hat ihren 555. Geburtstag gefeiert. Der Heimatkundler und Historiker Roland Steidle machte den heutigen Adlerwirt Martin Dannecker durch den urkundlichen Nachweis aus dem Jahr 1468 auf das Jubiläum aufmerksam. Eine weitere Taverne hat es auf dem Heuberg noch gegeben.

Taverne von Schwenningen gehört zur Herrschaft Werenwag

Das Urbar — Besitzstandverzeichnis — von 1468 zeigt, dass die Taverne von Schwenningen mit Haus und Erblehens–Hof zur Herrschaft Werenwag gehörte. Der Wirt der Taverne hatte damals das so genannte Tafernrecht inne, was der heutigen Gaststättenkonzession entspricht. Das Tafernrecht hatte verschiedene Privilegien und wurde vom Landesherrn verliehen.

1628 gibt es nur zwei offizielle Gastwirtschaften

Im Jahre 1628 gab es in der Herrschaft Werenwag nur zwei offizielle Gastwirtschaften, eine in Kolbingen und die Taverne in Schwenningen. Die Herrschaft Werenwag, der die Gebäude gehörten, bezog daraus jährlich einen Pachtzins von zehn Gulden und für jede 15. Maß eine Weinsteuer, das so genannte „Umbgeldt“. Dazu gehörten noch ein Jauchert Ackerfeld und siebzehn Mannsmahd Wiesenfeld.

Die Grafschaft Hohenberg wurde 1381 an die Habsburger verkauft. Im Bäratal und Bereich Heuberg/Hart wurden die beiden Herrschaften Werenwag (ab 1392) und Kallenberg (ab 1382) aufgebaut, die bis 1805 in dieser Zusammensetzung bestanden. Um 1400 waren dies für die Herrschaft Werenwag der Schloßbezirk Werenwag mit Langenbrunn, Schwenningen, Heinstetten, Hartheim, Unterdigisheim, Ehestetten, Renquishausen und Kolbingen.

Weil Reise an Quellen im Donautal beschwerlich war, tranken Leute oft zweifelhaftes Wasser

Für die Herrschaft Kallenberg der Schloßbezirk Kallenberg, Nusplingen, Obernheim, Dormettingen, Bronnhaupten und Erlaheim. Zur Wasserversorgung früherer Zeiten erklärte der Heimatkundler: Die Leute tranken früher oft zweifelhaftes Wasser aus den Schwenninger Brunnen, aber man musste sich schließlich doch auf die beschwerliche Reise an die Quellen im Donautal aufmachen, um das kostbare Nass auf den Heuberg zu karren. Denn, so die Info: „das Vieh seuft das Schwenninger Wasser nicht mehr“.

Meßkircher Vertrag wird in der Taverne geschlossen

Zurück zum Adler, zur Taverne: Das Gebäude hat im Keller ein Meter dicke Grundmauern. Im Jahr 1598 wurde in der Taverne der Meßkircher Vertrag geschlossen. Das Lokal war also nicht nur für Speisen und Getränke da, sondern immer mehr auch für den Salzhandel sowie den Abschluss von Rechtsgeschäften.

Und auch eine Metzgerei gab es früher in der Taverne. Immer wieder werde die Taverne im Zusammenhang mit der Badstube (die sich auf dem jetzigen Adler–Parkplatz, dem früheren Gasthaus Rössle befand) sowie der Schmitte (gegenüber der Taverne im Hause Glückler) genannt. In der Badstube konnte bei entsprechender Bezahlung fürs Holz zum Anfeuern auch warm gebadet werden, ein Barbier war für Bärte oder Haare schneiden da.

Familie Dannecker übernimmt Gasthaus 1886

Die einzelnen Wirte der Taverne sind namentlich alle bekannt. 1886 übergab Wirt Josef Siber das Gasthaus an die Familie Dannecker, die bis zum heutigen Tage den Adler führt.