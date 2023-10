Fünfter Heimsieg im fünften Spiel

Die Wild Wings haben am Freitag vor 4604 Zuschauern zu Hause gegen den Tabellenletzten Düsseldorfer EG mit 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) gewonnen. Sebastian Uvira traf doppelt.

Eine nicht repräsentative kleine Fanumfrage in der Helios-Arena brachte ein einhelliges Ergebnis: Die Anhänger waren sich sicher, dass es gegen den Tabellenletzten extrem schwer werden würde. „Das wird für uns das bislang härteste Spiel der Saison“, hatte auch SERC-Trainer Steve Walker prognostiziert.

Erstes Tor nach 74 Sekunden

Bei den Schwänen rückte Philip Feist für Filip Reisnecker ins Team. Indes gingen die Wild Wings nach nur 74 Sekunden in Führung. Kyle Platzer durfte endlich sein erstes Saisontor bejubeln. Und die Einheimischen legten mit der Unterstützung der begeisterten Fans nach.

Sebastian Uvira lochte in der zwölften Minute erfolgreich ein. Davor hatte aber Goalie Joacim Eriksson mehrfach retten müssen, so gegen DEG-Stürmer Luis Üffing. Uvira freute sich aber über seinen Treffer so sehr, dass ihm nur 15 Sekunden später ein fataler Fehlpass im eigenen Drittel unterlief und Philip Gogulla zum Anschluss für die kampfstarken Düsseldorfer traf.

Glücklos trotz Überzahl

Anschließend agierten die Rheinländer in Überzahl. Platzer lief einen Konter, vermochte aber DEG-Goalie Henrik Haukeland nicht zu überwinden. Tyson Spink hatte im ersten Drittel das Eis mit einer Oberschenkelverletzung verlassen müssen. Beide Teams taten sich in Überzahl schwer, der Gegner konnte jeweils mit einem Mann weniger Breaks fahren.

Tylor Spink spielte sich dann mal gut durch, aber Haukeland war mit der Fanghand da. Zu Beginn des Schlussdrittels musste Will Weber in die Kühlbox. Doch erneut bekamen die Zuschauer zu sehen, dass die derzeit beiden schlechtesten Überzahlmannschaften gegeneinander spielten.

Uvira trifft zum Doppelpack

Dann Powerplay für Schwenningen, Alexander Karachun vergab aus kurzer Entfernung. Und dann doch endlich wieder ein Überzahltor für die Wild Wings, Uvira konnte sein zweites Tor am Abend bejubeln. Doch Kohen Olischefski ließ mit seinem Treffer über die Stockhand von Eriksson die DEG wieder hoffen.

Die Düsseldorfer kassieren aber noch eine Zweiminutenstrafe. Und Tylor Spink lochte erfolgreich ein. Haukeland zertrümmerte vor Wut seine Torwartkelle kassierte eine zehnminütige Disziplinarstrafe. Karachun traf noch zum Endergebnis. Für Schwenningen war es im fünften Heimspiel der fünfte Sieg.

Die Wild Wings gastieren am Sonntag, 14 Uhr, bei den Augsburger Panthern.

Tore: 1:0 (2.) Platzer, 2:0 12. Uvira, 2:1 12. Gogulla, 3:1 46. Uvira, 3:2 48. Olischefski, 4:2 59. Tylor Spink, 5:2 60. Karachun. Strafen: Schwenningen acht, Düsseldorf acht Minuten plus zehn Minuten Disziplinarstrafe Uvira. Schiedsrichter: Roman Gofman (RUS) und David Cespiva (Duisburg). Zuschauer: 4604.