Flohmarkt lockte viele Besucherin die Heuberghalle

Der katholische Kindergarten St. Raphael hat am Samstag in der Heuberghalle in Schwenningen den 15.Flohmarkt „Rund ums Kind“ veranstaltet. Um 13 Uhr öffneten sich die Türen in die Arena, wo wieder alle 40 Stände mit den 80 verfügbaren Tischen belegen konnten.

„Wir freuen uns, dass unsere Veranstaltungen jedes Jahr so großen Zuspruch findet“, strahlte die Leiterin des Kindergartens Simone Mauch. Aus allen Himmelsrichtungen seien die überwiegend weiblichen Verkäufer in die Heuberggemeinde gekommen, um „alles rund ums Kind“ zu günstigen Preisen veräußern zu können. Die Mütter und Großmütter seien jedes Jahr von der familiären Atmosphäre in Schwenningens Halle begeistert, wurde unserem Mitarbeiter in mehreren Gesprächen versichert.

Erstmals am Start war Jakob Kleiner aus Nusplingen, der gemeinsam mit seinem Sohn schöne bestens erhaltene Spielsachen im Angebot hatte. Janine aus Konstanz nahm das gerne an und sicherte ihrer Schwenninger Freundin Playmobilspielzeug. Martina Hörnlein aus Schwenningen freute sich, ihrem Sohn schöne Fußballschuhe am Stand bei Melanie Rudnick aus dem Bärenthal kaufen zu können. Oma Andrea und Opa Harald Schwarz aus Schwenningen erfreuten ihren Enkel Nick Siber mit einem tollen großen grünen Traktor. Immer wieder am Start ist Carina Günay aus dem Nachbarort Hausen im Tal, die dieses Jahr zur Verstärkung ihres tollen Standes ihre Hausener Freundin Laura Karkowski und deren Mutti Angela Ruf aus Sigmaringen dabei hatte.

Die meisten Anbieter waren mit ihren Umsätzen sehr zufrieden. Die Schnäppchenjagd in der Heuberghalle ist für alle eine super Sache. Sowohl die Anbieterinnen als auch die Käuferinnen und natürlich der Kindergarten als Veranstalter zeigten sich von dieser Veranstaltung mehr als zufrieden. Sogar Kinderfahrräder wechselten den Besitzer.

Zu den alljährlich präsenten Anbietern aus Schwenningen und den Nachbargemeinden kommen auch immer wieder Neueinsteigerinnen hinzu. Neben Babykleidung waren dieses Jahr besonders Spielsachen und Kinderbücher gefragt. Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher sowie der Ausstellerinnen gab es im Foyer der Halle Kaffee, selbst gebackene leckere Kuchen, frische Waffeln sowie Snacks und Getränke.

Sowohl beim Auf- und Abbau als auch in der Cafeteria halfen neben dem Personal des Kindergartens und dem Elternbeirat auch zahlreiche Eltern von Kindergartenkindern mit, so dass man diese Arbeiten sogar in zwei Schichten auf viele Schultern verteilen konnte. „Der Erlös der Veranstaltung wird für Neuanschaffungen im Kindergarten St. Raphael verwendet“, informierte Erzieherin Diana Gauggel vom Kindi abschließend.