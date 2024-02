Von den 1372 Wahlberechtigten waren 958 zur Wahl gegangen, sechs Stimmen waren allerdings ungültig. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,26 Prozent. Von den gültigen Stimmen entfielen 492 auf Hoffmann (51,36 Prozent).

Seine Mitbewerber waren weit abgeschlagen: Thomas Blažko erhielt 231 Stimmen (24,11 Prozent) und Florian Lessner 220 Stimmen (22,96 Prozent). An Rainer Wursthorn gingen zwölf Stimmen (1,25 Prozent), er soll am Wahltag seine Kandidatur zurückgezogen haben. Der Rest ging an sonstige Wahlvorschläge.

Im ersten Wahlgang ist eine Mehrheit von 50 Prozent plus einer Stimme für den Sieg erforderlich. Bei drei Mitbewerbern hat Hoffmann es dennoch geschafft, sich auf Anhieb durchzusetzen. Bereits bei der Kandidatenvorstellung hatte er mit seiner langjährigen kommunalpolitischen Erfahrung gepunktet. Der Benzinger Ortsvorsteher will weiter in Benzingen im Zollernalbkreis wohnen bleiben.

Amtsinhaberin Roswitha Beck war aus familiären Gründen nicht zu einer Wiederwahl angetreten. Sie war im Januar 2016 gewählt worden. Ihre Amtszeit endet am 30. April.