Ein Fest zwischen Kunstwerken aus Stroh

(wk) Die große Freiluftausstellung „Ideen aus Stroh“ feiert Jubiläum. Vom 2. September bis 3. Oktober präsentieren die Schwenninger Strohbinderinnen und Strohbinder ihren 25. Strohpark. Viele fleißige Hände sind diesen Tagen damit beschäftigt, neue Strohkunstwerke zu erschaffen. Das Strohparkfieber hat ganz Schwenningen erfasst.

Wie immer ist es nicht bekannt, wie viele Figuren bei der Eröffnung am ersten Septembersamstag auf der Wiese neben der Heuberghalle stehen werden. Aber meistens waren es über zwanzig, oft sogar dreißig Strohfiguren.

Die Pro–Strohpark–GbR ist inzwischen Organisatorin, die sich um Programm, Bewirtung, Unterhaltung, Technik, Festzelt oder Prämierung kümmert. Mit den beiden Metzgern Simon Bader und Kai Kromer von der Stettener Niederlassung der Metzgerei Becker konnte die GbR hochmotivierte Festwirte gewinnen. Die beiden werden mit ihrem Team mit Ausnahme des 2. Oktobers täglich für das Essen im Strohpark sorgen. Unter der Woche geben die Festwirte auch Getränke aus, während die strohbindenden Vereine an Samstagen, Sonntagen und am Tag der deutschen Einheit bewirten.

„Mit einem großen Unterhaltungsprogramm im Strohzelt oder bei gutem Wetter auch davor sollen die Besucher wie immer kostenlos auf ihre Kosten kommen“, so der Vorstandssprecher der GbR, Werner Scheuble mit. Der örtliche Musikverein veranstaltet am 10. September mit den Musikvereinen aus Wilhelmsdorf, Bärenthal und Königsheim sein Musikfest.

Beim Tennisclub werden am 3. September der „singende Wasenwirt“ Heinz Koch mit dem Heuberg–Duo und dem Shanty–Chor der Marinekameradschaft Albstadt zu Gast sein. Das Heuberg–Duo Arnold und Peter spielen am Samstag, 9. September, auch beim Schwäbischen Albverein.

Der Männergesangverein „Eintracht“ lädt am 15. September zu einem offenen Singen ein. Beim Sportverein sind am 24. September mit den Heuberg Rangers und der AH–Musik Reiß-Aus–Frohnstetten gleich zwei Stimmungskapellen engagiert. Die Feuerwehr setzt am 1. Oktober auf die Musik des Kreis–Verband Senioren Orchesters Sigmaringen.

Am 16. September steht die beliebte „Musikprob“ auf dem Programm, bei der Musikanten aus nah und fern gemeinsam bekannte Lieder proben werden. Im Anschluss gibt es den Auftritt der Strohpark–Musikanten und die beliebte Schlachtplatte. Parallel veranstaltet der Turnverein neben der Heuberghalle das Beachvolleyball–Turnier.

Der Bewirtungstag der Pro–Strohpark–GbR ist Samstag, 30. September. Die Festwirte präsentieren am 22. September Schlachtplatte und die „Albquetscher“ und am 29. September Wurstsalate und musikalisch „Manne und Dane“.

Am Oktoberfest und letzten Festtag, am 3. Oktober kommt, gibt es mit bei Weißwürsten oder Haxen sowie mit den Konzerten von Holzschlagblech und den Heuberg Rangers einen zünftigen Saisonabschluss.