Düsseldorf EG schickt die Schwenninger Wild Wings mit 6:3 nach Hause

Die Wild Wings unterlagen am Freitag bei der Düsseldorfer EG mit 3:6 (0:2, 3:2, 0:2). Die Schwäne, die früh mit 0:4 hinten lagen, kamen auf 3:4 heran, ihr Überzahlspiel war aber zu schlecht.

Im Schwenninger Tor hatte Trainer Steve Walker wie angekündigt, die Nummer zwei, Cody Brenner, aufgestellt. Erster Höhepunkt der Partie war in der siebten Minute ein Kampf mit blanken Fäusten von Chris Brown der gegen den Luis Üffing klarer Punktsieger blieb. Beide Kontrahenten kassierten jeweils fünf Strafminuten, der Schwenninger Brown zusätzlich zwei Minuten wegen übertriebener Härte. Üffing musste allerdings verletzungsbedingt das Spiel beenden.

Zwei Tore für Düsseldorf im ersten Drittel

Düsseldorf war gerade mal zwölf Sekunden in Überzahl und ging in Führung. Adam Payerl ließ Brenner aussteigen. In der zehnten Minute fiel auch schon das 2:0. Alec McCrea war mit einem haltbaren Schlagschuss von der blauen Linie erfolgreich. Auf der anderen Seite besaß dann einmal Boaz Bassen eine gute Chance für die Gäste, DEG-Goalie Henrik Haukeland war aber auf dem Posten. Brenner konnte sich dann erstmals gegen Alex Blank auszeichnen. Der wiedergenesene Tyson Spink holte eine Strafzeit heraus. Das Überzahlspiel der Schwäne war aber schwach. Die Neckarstädter hatten Glück, das bei fünf gegen fünf Feldspieler Payerl nur den Pfosten traf.

Wild Wings kämpfen sich zweiten Drittel ran

Im Mitteldrittel fiel dann aber doch das 3:0. Blank spielte mit Kevin Clark Doppelpass und Clark lochte erfolgreich ein (26.). Nur 70 Sekunden später hieß es auch schon 4:0. Brenner hatte bei dem Schuss von Kyle Cumiskey keine Sicht. Mit einer schönen Einzelaktion brachte Daniel Pfaffengut die Wild Wings erstmals auf die Anzeigetafel. Nur 43 Sekunden später markierte Kyle Platzer im Nachschuss das 2:4 aus Gästesicht. Die Schwäne hatten anschließend wieder ein Überzahlspiel aber das war schlecht. Bei fünf gegen fünf Feldspieler dann ein Puckverlust im eigenen Drittel von Sinan Akdag. Sebastian Uvira schaffte den direkten Anschluss für Schwenningen.

Die Kölner Kaie im Visier

SERC-Verteidiger Ben Marshall verpasste im Schlussdrittel nur knapp den Ausgleichstreffer. Will Weber bekam dann aber eine Zweiminutenstrafe. Die Wild Wings konnten jedoch in Unterzahl ein Break fahren, Bassen schoss aber weit am Düsseldorfer Kasten vorbei. Dann bei fünf gegen fünf ein Drei-gegen-Eins-Konter, doch der SERC vermochte nicht den Ausgleich, der in der Luft lag, zu markieren. Zwei Minuten vor Schluss zog Walker seinen Torwart. Doch das 4:4 fiel nicht, stattdessen traf der Düsseldorfer Blank in der 59. Minute zum 5:3. Den Endstand stellte Kohen Olischefski ebenfalls mit einem Schuss in den leeren Schwenninger Kasten her. SERC-Stürmer Platzer: „Düsseldorf ist besser als wir rausgekommen. Wir sind dem Rückstand hinterher gelaufen. Wir haben es aber geschafft, zurückzukommen. Leider hat es aber nicht für Punkte gereicht. Umso wichtiger ist, dass wir am Sonntag gewinnen und noch einmal drei Punkte vor der Pause mitnehmen.“

Die Wild Wings empfangen am Sonntag, 14 Uhr, die Kölner Haie.