Nun haben die Schwenninger eine echte Wahl: Mit Ewald Hoffmann, der am Mittwochabend seine Bewerbung im Schwenninger Rathaus abgab, sind es nun drei Kandidaten, die gerne auf dem Rathaussessel der Heuberggemeinde Platz nehmen würden.

Empfohlene Artikel Wahl steht an Florian Lessner will Bürgermeister werden q Schwenningen

Zuvor hatten Florian Lessner und Thomas Blažko ihren Hut in den Ring geworfen. Blažko hatte sich bereits 2016 um das Bürgermeisteramt beworben und 35 Prozent der Stimmen erhalten.

Hoffmann ist Ortsvorsteher von Benzingen

Der dritte Bewerber um das Schwenninger Bürgermeisteramt ist in der Region kein Unbekannter und kann etliche Gewichte in die Waagschale werfen. Der 54-Jährige hat sich in den vergangenen zehn Jahren als rühriger Ortsvorsteher von Winterlingens Ortsteilen Benzingen und Blättringen einen Namen gemacht.

So ist es ihm beispielsweise gelungen, beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ für seinen Ort die Silbermedaille des Landes Baden-Württemberg zu gewinnen.

Es ist ein einmaliges Geschenk. Ewald Hoffmann

Ewald Hoffmann ist katholisch, seit 33 Jahren verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder sowie einen Enkel. „Es ist ein einmaliges Geschenk“, bezeichnete er seinen Großvaterstatus. Wie er in einem Gespräch berichtet, ist er bereits seit 20 Jahren im Ortschaftsrat und zusätzlich seit zehn Jahren Gemeinderat in Winterlingen.

Mit verstecktem Humor ließ er einfließen, dass er seinerzeit bei der Winterlinger Bürgermeisterwahl „Stimmvize“geworden ist. „Ich habe nach Bürgermeister Michael Maier die meisten Stimmen bekommen, obwohl ich gar nicht kandidiert habe“. Da sei ihm zum ersten Mal der Gedanke gekommen, für ein Bürgermeisteramt zu kandidieren, denn auch bei den Ortschafts- und Gemeinderatswahlen sei der Zuspruch für ihn immer sehr erfreulich gewesen.

Eine zweite Amtszeit kann sich Hoffmann vorstellen

Er ist sicher, dass seine bisherigen Erfahrung in der Kommunalpolitik helfen würde, ein adäquater Bürgermeister zu sein, zumal er auch seit zehn Jahren ständiges Mitglied im Abwasserzweckverband Scheer/Lauchert ist. Den Schwenningern will er sich nach den Feiertagen vorstellen und sie kennenlernen: „Ich freue mich darauf, denn Schwenningen ist reich an Vereinen und ich muss zugeben, ich bin ein richtiger Vereinsmensch“.

Empfohlene Artikel Wahl 2024 Roswitha Beck hört als Bürgermeisterin von Schwenningen auf q Schwenningen

Sein Blick in die Zukunft reicht weit, denn er sagte, er könne sich vorstellen, auch eine zweite Amtszeit in der Heuberggemeinde zu verbringen. Er gehe davon aus, dass die Lebensarbeitszeiten steigen werden und er seinen regulären Ruhestand vermutlich mit 68 Jahren erreicht hat. „Dann hänge ich gerne noch die zwei verbleibenden Jahre der zweiten Amtszeit dran“, zeigte er sich zuversichtlich.