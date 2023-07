555 Jahre Wein, Bier und vielleicht noch mehr

2023 jährt sich die bisherig nachweisbare Geschichte des Schwenninger Gasthaus Adler zum 555 Mal. Der in Schwenningen geborene und jetzt in Erlaheim wohnhafte Heimatkundler und Historiker Roland Steidle stellt aus seinem umfangreichen Fundus zur Schwenninger Geschichte seinen bisherigen Forschungsstand zum Adler vor.

In diesem Kontext hat sich die Inhaberfamilie Dannecker entschlossen, dieses besondere Jubiläum auf besondere Weise zu feiern. Am Samstag, 5. August, wird Roland Steidle den Gästen im Adlersaal zuerst einen bebilderten Rückblick auf Schwenningen im Jahre 1468 geben. „Danach werde ich im Speziellen auf die bisherige bekannte Geschichte der alten Taverne, dem heutigen Adler, eingehen und unter anderem von vielen Wirtsleuten und sonstigen Geschichten darüber erzählen und verschiedene Auszüge aus Archiven vorstellen“, versprach Roland Steidle im Gespräc hmit der „Schwäbischen Zeitung“.

Steidle hatte in den vergangenen beiden Jahren im Adler schon mehrfach über die Geschichten der Heuberggemeinden, und speziell über Schwenningen, viel beachtete und sehr gut besuchte Vorträge gehalten. Für die Freunde der Vergangenheit ist dieser Vortrag sicherlich eine weitere Bereicherung. Adlerwirt Martin Dannecker bietet deshalb am 5.August einen zünftig–rustikalen Jubiläumsabend mit Spanferkelessen und anderen Leckereien im Adlersaal an. Neben dem Interessanten aus der Heimatgeschichte von Roland Steidle wird der schwäbische Mundartdichter und Multi–Instrumentalist Bernhard „Barney“ Bitterwolf aus Bad Waldsee mit Liedern und heiteren Anekdoten als zweiter Akteur des Abends besondere kulturelle Akzente setzen.

Bereits am 4. August gibt es in der Adlerstube im Erdgeschoss eine Kulinarische Tafelrunde mit fünfgängigem Jubiläumsmenü, wobei der Wirt mit verschiedenen Bierspezialitäten und sonstigen Getränken aus der guten alten Zeit an Köstlichkeiten der Taverne erinnern will. Auch diese Veranstaltung hat ihren musikalischen und unterhaltenden Rahmen mit „Barney“ Bitterwolf, Mundartdichter und „Minnesänger“ aus Bad Waldsee. Beide Veranstaltungen beginnen bei freiem Eintritt jeweils um 18.30 Uhr. Der Gastwirt bittet bei beiden Abenden, also der Tafelrunde am Freitag und dem Jubiläumsabend am Samstag um Reservierung.